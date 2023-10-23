Унижал и издевался над украинцами: в России умер пропагандист Андреев

Умер российский пропагандист Станислав Андреев (Дядя Слава). Он часто издевался над украинцами в своих прямых эфирах.

У Андреева был даже свой блог с пророссийскими ненавистниками Украины. О смерти пропагандиста сообщили росСМИ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Неделя комы: в России умер пропагандист и доверенное лицо Путина на выборах Багиров

Что известно об Андрееве

Станислав Андреев скончался 22 октября в возрасте 56 лет. По данным росСМИ, он боролся с онкологическим заболеванием.

На ютуб-канал Андреева подписано 300 тысяч человек, а телеграм-канал – более 500 тысяч. Пропагандист активно поддерживал российские власти и проведение войны в Украине.

Известно, что Андреев часто называл русских и украинцев "одним народом". Он утверждал, что украинцы якобы могут "легко переобуться, особенно в момент, когда им страшно".

Кроме этого, Андреев заявлял, что украинцы якобы "уважают Россию, которую боятся".



Как выглядел Андреев / фото росСМИ

Погиб друг Медведева Абдулаев

Напомним, что ранее погиб бывший премьер Дагестана и друг Медведева Магомед Абдулаев. Он попал в ДТП и скончался в больнице.

Абдулаев имеет давние дружеские отношения с Дмитрием Медведевым. Известно, что премьер-министром Дагестана Абдулаев стал в 2010 году благодаря поддержке Медведева, в то время президента России.

Кстати, также во время премьерства Абдулаева президентом Дагестана был человек из группы Медведева – Магомедсалам Магомедов.