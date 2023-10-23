Унижал и издевался над украинцами: в России умер пропагандист Андреев
Умер российский пропагандист Станислав Андреев (Дядя Слава). Он часто издевался над украинцами в своих прямых эфирах.
У Андреева был даже свой блог с пророссийскими ненавистниками Украины. О смерти пропагандиста сообщили росСМИ, информирует 24 Канал.
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Что известно об Андрееве
Станислав Андреев скончался 22 октября в возрасте 56 лет. По данным росСМИ, он боролся с онкологическим заболеванием.
На ютуб-канал Андреева подписано 300 тысяч человек, а телеграм-канал – более 500 тысяч. Пропагандист активно поддерживал российские власти и проведение войны в Украине.
Известно, что Андреев часто называл русских и украинцев "одним народом". Он утверждал, что украинцы якобы могут "легко переобуться, особенно в момент, когда им страшно".
Кроме этого, Андреев заявлял, что украинцы якобы "уважают Россию, которую боятся".
Как выглядел Андреев / фото росСМИ
Погиб друг Медведева Абдулаев
Напомним, что ранее погиб бывший премьер Дагестана и друг Медведева Магомед Абдулаев. Он попал в ДТП и скончался в больнице.
Абдулаев имеет давние дружеские отношения с Дмитрием Медведевым. Известно, что премьер-министром Дагестана Абдулаев стал в 2010 году благодаря поддержке Медведева, в то время президента России.
Кстати, также во время премьерства Абдулаева президентом Дагестана был человек из группы Медведева – Магомедсалам Магомедов.