Дело Гонгадзе, "человек Портнова": председатель Верховного Суда Кравченко отреагировал на упреки

В мае 2023 года пленум Верховного Суда избрал нового председателя – Станислава Кравченко. Его называют "человеком Портнова". Кроме того, отмечают, что судья отпустил убийцу украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Председатель Верховного Суда прокомментировал упреки в отношении себя. Станислав Кравченко также ответил о получении негативного вывода на добропорядочность.

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Несоответствие критериям добропорядочности

Кравченко отметил, что когда было принято решение о том, что создается новый Верховный Суд, в рамках конкурса была перезапущена Высшая квалификационная комиссия судей Украины и появился "Общественный совет добропорядочности". Он являлся совещательным органом для прохождения конкурсной комиссии.

Я был очень удивлен, когда ОСД дал мне негативный вывод. Это было неожиданно. Важность общественных организаций в контроле, оценке, я никогда к этому негативно не относился. Но, когда посмотрел, что написали обо мне, решил – хорошо, я же юрист,

– отметил председатель Верховного Суда.

По закону была двухступенчатая процедура – преодоление заключения ОСД. Кравченко подчеркнул, что не снялся с конкурса и не ушел, мол, объяснил претензии, которые к нему были сначала соответствующей коллегии, потом квалификационной комиссии и потом, когда вносили представление в Высший совет правосудия.

"То есть я трижды публично рассказал обо всем и считал, что все исчерпано", – подчеркнул судья.

Добавил, что когда уже был назначен на должность судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда и снова избран председателем, были те же вопросы.

"После того, как я увидел, что эти вопросы курсируют и дальше, мне даже хотелось обратиться в суд, но выходит, что ты обжалуешь то, чего нет", – заявил Кравченко.

Дело Гонгадзе

Станислав Кравченко назвал дело по убийству Гонгадзе печальной страницей в истории становления нашего государства. Он отметил, что сначала как судья Апелляционного суда, затем как заместитель председателя Высшего специализированного суда, а затем как председатель Кассационного уголовного суда принимал участие в расследовании этого дела и организации его судебного разбирательства. Более того, заявил, что может "гордиться" тем, что был причастен к этим процессам.

Судья вспомнил, что 20 лет назад, когда расследовалось дело Пукача, коллегия судей, в состав которой входил Кравченко, пересматривала решение об избрании меры пресечения Пукачу в виде содержания под стражей.

Пукач в то время обвинялся не в убийстве, а в том, что он дал указание на уничтожение определенных документов, которые, вероятно, подтверждали, что сотрудники МВД вели наблюдение за Гонгадзе, указывали ли на это. Суд проанализировав все представленные доказательства и, учитывая практику ЕСПЧ, неоднократно указывал на необоснованность применения такой меры пресечения, как содержание под стражей, изменил его на подписку о невыезде,

– заявил председатель Верховного Суда.

Также подчеркнул, что "никакого влияния на судей не было, решение принималось в соответствии с действующим в то время УПК 1960 года".

По его словам, после смены меры пресечения "Пукач никуда не сбежал, а обратился в суд и обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела, его жалобу удовлетворили".

"Дело по нему было закрыто на основании этого решения, которое прошло апелляционную и кассационную инстанции. Через несколько месяцев появилось новое обвинение Пукача в убийстве. И тогда его уже объявили в розыск. Я это дело не рассматривал, поэтому некоторые СМИ в этом плане представляют несколько искаженную информацию", – подчеркнул Кравченко.

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"Человек Портнова"

Также глава Верховного Суда прокомментировал связи с Портновым.

С Портновым я не знаком и никогда с ним не встречался,

– заявил судья.

Кравченко отметил, что до 2014 года "никогда не занимал в судах административные должности", но после Революции Достоинства, когда был принят Закон Украины "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине", все судьи, занимавшие административные должности в судах, были уволены.

"В конце апреля 2014 года коллектив избрал меня заместителем председателя ВССУ. Я никогда не назначался на должность властью, соответствующие полномочия всегда мне предоставляли коллективы, в которых я работал", – подытожил председатель Верховного Суда.

Справка. Андрей Портнов – экс-заместитель Администрации беглого президента. Портнов был "архитектором" судебной системы Януковича. Он – идеолог создания Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В 2011 году Кравченко был судьей ВССУ. В 2014 – стал заместителем председателя этого суда.