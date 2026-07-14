Лучанов в суде заявил, что не признает своей вины. Он отметил, что не согласен с обвинением. Кроме того, в ответ на вопросы журналистов подполковник сказал, что не видел братьев, тела которых нашли на территории части. Остальное, по его словам, установит следствие.