Колишній комбриг Станіслав Лучанов вперше зробив заяву щодо резонансного вбивства. Його слова передає "РБК-Україна" із залу суду.

Що сказав Лучанов про свою причетність до злочину?

Лучанов у суді заявив, що не вважає себе винуватим.

"Ні, не визнаю",

– відповів він на питання про те, чи визнає свою провину.

Також підполковник зазначив, що не погоджується з обвинуваченням. Він сказав, що не наказував викрадати братів. Ба більше, ніколи їх не бачив. За словами Лучанова, у його дружини не було конфлікту з Мосейчуками.

Решту, за його словами, встановить слідство.

Лучанов заперечує провину: дивіться відео

До слова, за даними слідства, Лучанов не вбивав братів особисто. Виконання цього злочину він доручив своєму підлеглому – комбату 155 ОБМр Олексію Долголенку. Він, як заявила сторона обвинувачення, вистрілив одному з братів один раз в голову, а іншому – 8 разів.

За словами екскомбрига, під час скоєння злочину він перебував у відпустці. Тому, як пояснює Лучанов, він не міг віддавати таких наказів. Водночас екскомбриг погодився з пропозицією сторони обвинувачення обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту. Він пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Якщо провину Лучанова доведуть, йому загрожує 15 років ув'язнення або навіть довічне.

Що відомо про гучне вбивство братів на Київщині?

Наприкінці червня 2026 року між одним з братів Мосейчуків та місцевою жителькою стався конфлікт. За версією слідства, жінка зробила їм зауваження через гучну музику та їзду на мотоциклах, а у відповідь отримала образи.

Її чоловік Станіслав Лучанов, який на той момент був командиром 155-ї окремої механізованої бригади, вимагав, щоб брати вибачилися. Вони відмовилися.

Слідство вважає, що після цього він вирішив помститися та залучив до цього інших військових.

У ніч проти 28 червня група озброєних чоловіків приїхала до будинку братів у селі Калинівка на Київщині. За даними правоохоронців, їх силоміць посадили в автомобілі та вивезли до іншої області.

Братів незаконно утримували, а згодом, за версією слідства, розстріляли. Їхні тіла приховали в лісосмузі на території Полтавської області. На тілах виявили численні вогнепальні поранення.

3 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення братів. Правоохоронці почали масштабне розслідування: перевірили десятки камер відеоспостереження, встановили маршрути руху автомобілів і коло причетних осіб.

9 липня під час слідчих дій знайшли тіла братів у лісосмузі на Полтавщині.

За даними поліції, місце поховання показав один із затриманих військових під час слідчого експерименту. Після цього правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців.

Вісьмом повідомили про підозру у викраденні та незаконному позбавленні волі, а одному – ще й в умисному вбивстві двох людей. Усіх взяли під варту.

13 липня правоохоронці затримали екскомандира 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова. Йому також повідомили про підозру в організації викрадення та умисного вбивства. За даними слідства, саме він організував злочин після побутового конфлікту.