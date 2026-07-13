Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Рубель.

Що з'ясувало слідство?

За словами Рубеля, слідчі та оперативники від моменту отримання повідомлення про зникнення чоловіків працювали безперервно. Правоохоронці аналізували записи камер відеоспостереження, встановлювали маршрути руху автомобілів та збирали докази, щоб відтворити послідовність подій.

Під час огляду тіл загиблих правоохоронці виявили численні вогнепальні поранення. На тілі одного з братів зафіксували щонайменше 16 таких поранень, у другого – 5.

За даними поліції, у ніч проти 27 червня група військовослужбовців прибула до будинку братів у Білоцерківському районі. Один із фігурантів, щоб залякати чоловіків, здійснив постріл у ногу 36-річному потерпілому.

Після цього, як стверджують правоохоронці, нападники зв’язали братам руки й ноги, закрили їм очі та силоміць посадили їх до автомобілів. Надалі чоловіків вивезли в іншу область, де їх, за даними слідства, незаконно утримували до 1 липня.

У поліції заявили, що в день убивства організатор злочину нібито віддав наказ ліквідувати викрадених чоловіків. Слідчі вважають, що причиною трагедії став побутовий конфлікт, який переріс у викрадення людей, незаконне позбавлення волі та подвійне вбивство.

У межах масштабної спецоперації правоохоронці затримали дев’ятьох підозрюваних. За інформацією поліції, усі вони є військовослужбовцями.

Фігурантам повідомили про підозру за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Одному з підозрюваних також інкримінують умисне вбивство.

Окремо правоохоронці повідомили про підозру організатору злочину за низкою статей, зокрема за організацію незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох осіб. Наразі суди обрали усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, організатором розправи міг бути колишній командир 155 окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов. За попередніми даними, брати нібито образили дружину комбрига. Реагуючи на цю ситуацію, офіцер віддав прямий наказ своїм підлеглим військовослужбовцям покарати кривдників. Після того як справа набула розголосу, родина підозрюваного поспіхом виїхала з цього населеного пункту.

Також відомо, що один із викрадених братів – Максим Мосейчук – був військовим. За словами рідних, із початком повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист країни. Боєць обороняв Київщину, брав участь у боях поблизу Броварів, виконував завдання як гранатометник і штурмовик.