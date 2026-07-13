Про це повідомили у поліції.

Що відомо про деталі справи?

Повідомлення про безвісне зникнення чоловіків надійшло до поліції 3 липня. Під час огляду їхнього будинку слідчі виявили пошкоджену систему відеоспостереження, сліди пострілів та інші докази, які свідчили про вчинення тяжкого злочину.

У ході масштабного розслідування правоохоронці проаналізували записи з десятків камер відеоспостереження, встановили маршрути руху автомобілів та поетапно відтворили хронологію подій. У результаті спецоперації затримали дев'ятьох підозрюваних, усі вони є військовослужбовцями.

За даними слідства, напередодні між одним із братів та місцевою жителькою виник конфлікт через гучну музику та їзду на мотоциклах. Після цього чоловік жінки, який проходить військову службу, вимагав вибачень, однак отримав відмову. Слідчі вважають, що саме бажання помсти стало мотивом злочину.

За версією правоохоронців, підозрювані зі зброєю проникли на територію домоволодіння братів, силоміць посадили їх до автомобіля та вивезли до Полтавської області. Там чоловіків незаконно утримували, після чого вбили.

9 липня поліцейські виявили тіла загиблих, закопані у лісосмузі на території Полтавщини. Під час огляду експерти зафіксували численні вогнепальні поранення. Під час подальших слідчих дій затримали ще одного військовослужбовця, який, за даними слідства, під час слідчого експерименту показав місце, де були приховані тіла.

Вісьмом військовослужбовцям оголосили підозру у викраденні та незаконному позбавленні волі двох братів у складі організованої групи. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Ще одного фігуранта підозрюють в умисному вбивстві двох людей – йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Усіх підозрюваних суд відправив під варту.

Нагадаємо, правоохоронці затримали в Києві колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації викрадення та вбивства двох цивільних чоловіків на Київщині. Інформацію про затримання підтвердив президент Володимир Зеленський. За даними слідства, після затримання інших фігурантів справи екскомбриг самовільно залишив військову частину та переховувався від правоохоронців. Його затримали в Києві під час спецоперації.

Жертвами злочину стали рідні брати Максим і Роман Мосейчуки. Батько вбитих чоловіків загинув на фронті, а сам Максим понад 2,5 роки служив у Нацгвардії та з перших днів повномасштабної війни брав участь в обороні Києва. За словами рідних, він був гранатометником і штурмовиком, а його хрещений стверджує, що військовий підбив два російські танки.