О новоназначенном командире стало известно из официальной страницы бригады в фейсбуке.

Что известно об Андрее Кроке, сменившем Лучанова?

Сегодня состоялось торжественное событие для 155-й отдельной механизированной бригады – Боевое знамя получил командир бригады полковник Андрей Крока,

– говорится в сообщении.

Командир подчеркнул, что верит в то, что все вместе они восстановят "светлое имя 155-й отдельной механизированной бригады".

Отметим, что ранее Андрей Крока был заместителем командира 155-й бригады.

Военный родился в Костополе, что в Ровенской области, в 1987 году. Окончил Национальный университет водного хозяйства и природопользования. В Вооруженных силах Украины служит с марта 2014 года.

С января 2025 года Андрей Крока командовал одним из механизированных батальонов 155-й отдельной механизированной бригады. Его подразделение обороняло позиции на Покровском направлении. За мужество, профессионализм и командирские качества он был награжден почетной наградой "Стальной крест".

Дело Лучанова и бойцов 155-й бригады

Напомним, что ранее бригаду возглавлял полковник Станислав Лучанов. Однако его задержали по подозрению в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области.

По версии следствия, в июне 2026 года тогдашний командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов приказал подчиненным похитить братьев Максима и Романа Мосейчуков из села Калиновка в Киевской области.

В ночь на 27 июня военные, по данным прокуратуры, проникли во двор братьев, ранили одного из них, после чего обоих силой вывезли в воинскую часть вблизи Полтавы, где незаконно удерживали.

По данным следствия, 1 июля Лучанов якобы приказал убить братьев, чтобы скрыть похищение. Выполнить приказ, по версии прокуратуры, поручили командиру батальона Алексею Долгаленко. Обоих мужчин застрелили на полигоне вблизи Полтавы, а их тела закопали.

11 июля правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й бригады, которых подозревают в похищении людей. В тот же день стало известно, что Лучанов самовольно покинул часть.

Впоследствии Генштаб отстранил его и других фигурантов от исполнения обязанностей, а всем сообщили о подозрении.

13 июля Станислава Лучанова задержали. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, он стал десятым подозреваемым по делу.

14 июля Рокитнянский районный суд Киевской области поместил Лучанова под стражу на 60 суток без права освобождения под залог. Он вину не признал, заявил, что готов сотрудничать со следствием, и опроверг, что находился в СОЧ. Его адвокат утверждает, что доказательств причастности подполковника к преступлению нет и что приказ на убийство якобы отдавал другой человек.