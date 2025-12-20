Командир "Эспаньолы" все же погиб, но не в бою: что это может означать для Z-фанатов

Известной российской группировке отрубили голову – погиб Станислав Орлов ("Испанец"), командир "Эспаньолы". Но это произошло не в бою.

24 Канал передает детали со ссылкой на "Агентство" и "Новую газету".

Важно Подонки-фанаты и ненависть к "Азову": что известно о ЧВК "Эспаньола", воюющей против ВСУ

Что случилось со Станиславом Орловым?

Еще 11 декабря были данные, что его могли застрелить. Теперь же эту информацию подтвердили в самой "Эспаньоле".

19 декабря там написали, что приглашают провести Орлова в последний путь.

Не можем не отметить, что многих интересуют причины гибели "Испанца", и нас не в меньшей степени. Сейчас центральные следственные органы устанавливают точную причину и место гибели и ее виновников. Официальная информация будет опубликована по результатам расследования,

– говорится в заметке.

Таким образом, группировка подтвердила, что это небоевая потеря.

Внезапная смерть Орлова произошла на фоне слухов о начале "зачистки" ультрапатриотической среды и радикальных Z-военкоров. Профильные каналы назвали смерть Орлова "войной", "чисткой" и тому подобное. В октябре 2025 года Орлов объявил о расформировании "Эспаньолы" и о том, что ее части идут под крыло Минобороны и других государственных силовых структур,

– пишет "Новая газета".

Российский телеканал "Царьград" сообщал, якобы у Орлова были проблемы с законом из-за торговли оружием. Но сам инвестор "Царьграда" имел конфликт с "Испанцем".

Различные Z-блогеры и прокремлевские издания писали, что Орлова убили при задержании – мол, оказывал сопротивление. С огнестрельными ранениями он попал в госпиталь, где и умер. Перед тем мог быть в коме.

Интересно! С Орловым будут прощаться в храме Христа Спасителя. Для россиян это стало новостью, ведь это главный храм РПЦ, где отпевают политиков и деятелей культуры. Орлов станет первым участником войны против Украины, с которым будут прощаться там.

Что такое "Эспаньола"?

Орлов – ультрас, футбольный активист ЦСКА. Поэтому с началом полномасштабной войны создал ультраправую группировку из таких, как он. Многие из его бойцов не скрывают своих нацистских взглядов, они участвовали в погромах мигрантов. И, конечно, в военных преступлениях.

На странице "Эспаньолы" в телеграме есть описание: "Военный околофутбол. За Русь – единым фронтом!"

Орлов воевал на Донбассе с 2014 года. Бригада штурмовала "Азовсталь", захватывала Угледар и Авдеевку, наступала на Часов Яр.

Сейчас фактически "Эспаньола" расформирована. Российские Z-блогеры по этому поводу написали, что "в путинской России трудно быть пассионарным патриотом". То есть дальше могут "прийти" за кем-то другим.