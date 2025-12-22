Скорая ехала 6 часов, Орлов не отстреливался: появились подробности гибели главаря "Эспаньолы"

Станислав Орлов ("Испанец"), основатель российской группировки "Эспаньолы", недавно погиб при странных обстоятельствах. Теперь есть детали инцидента.

Как погиб Станислав Орлов?

Российское оппозиционное издание ASTRA привело подробности гибели "Испанца". Там отметили, что его убийство – одно из самых громких в Z-среде.

Ранее российские провоенные паблики писали, что Орлова убили при попытке задержания, он якобы оказал сопротивление.

Оказалось, что резонансное убийство произошло 4 декабря на даче в Севастополе. Последние недели перед гибелью Орлов жил в садоводческом некоммерческом обществе (СНТ) "Флотский".

Днем к дому подъехали четыре машины. Оттуда выходят мужчины с автоматами и в масках. Соседи слышат несколько выстрелов. Свидетели в разговоре с ASTRA утверждают, что Орлов не отстреливался. Только в шесть часов, в 18:36, к дому "Испанца" подъезжает скорая помощь. Сотрудники выносят из дома тело Станислава и в 18:45 уезжают из общества. Силовики остаются в доме для проведения обыска,

Интересно! Прощание с Орловым состоялось 22 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве – там, где провожают в последний путь разве что депутатов и известных режиссеров. Это впервые туда допустили участников войны против Украины. Пришло около трех тысяч человек, но речей над гробом не было. От минобороны не было венков, хотя в последнее время "Эспаньола" подчинялась именно МО. В храм пришли не только боевики группировки, но и футбольные фанаты и бойцы ЧВК "Вагнер". "Эспаньола" была создана именно из ультрас и ультраправых.



Дом, где застрелили Орлова / Фото Astra

"С 10-х чисел декабря об исчезновении "Испанца", которого уже сравнивают с Пригожиным и "Моторолой", в Z-сообществе ходили только ничем не подтвержденные слухи, а причины смерти до сих пор не назвали даже в самой "Эспаньоле". Поводом для попытки задержания "Испанца", по данным источников ASTRA среди бывших бойцов "Эспаньолы", стало подозрение в торговле оружием и участии в организованной преступной группировке", – проинформировали медийщики.

Важно, что других участников бригады задержали по делу о торговле оружием.

Другое российское издание, "Важные истории", приводило данные, что бригаду спонсировал начальник службы безопасности российской РЖД Виктор Шендрик. Это офицер ФСБ и ставленник друзей Владимира Путина, братьев Ротенбергов.

В начале октября "Эспаньола" объявила о своем расформировании. Орлов тогда назвал происходящее "перезагрузкой" и заявил, что подразделение имеет "новое руководство, новые люди". Некоторые Z-блогеры утверждали, что якобы расформированию "поспособствовали сверху",

До того российские Z-блогеры писали, что Орлов мог быть в коме после стрельбы.