Станут ястребами и снесут власть: эксперт объяснил, почему не верит в российскую мобилизацию
Ведь прекрасно понятно, что "спецоперация" не может длиться вечно, потому что такие вещи происходят в очень короткий отрезок времени. Поэтому есть вопросы к тем, кто придумывал такое название – дружат ли эти люди с логикой.
Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус. Он также отметил, что нужно понимать, что сейчас россия в ловушке – ведь если они сейчас скажут, что приступают к мобилизации, то неизвестно, какой будет реакция общества.
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По мнению специалиста, если оккупанты все же отважатся объявить ее (мобилизацию – 24 канал ред.) в отдельных регионах, то это будет существенным основанием для внутренних беспорядков.
Другой вопрос, по словам Уса, это то, что все эти разные национальные меньшинства в россии не понимают – денацификация происходит именно у них.
В Москве и Питере ничего не происходит, потому что в кремле понимают, что революции зарождаются именно в центре. По моему мнению, при общей мобилизации в россии, все эти "белоленточники" очень резко станут ястребами и свергнут власть, потому что это уже будет слишком,
– убежден Иван Ус.
"Я не верю в общую мобилизацию в россии и даже в частичную в регионах, ведь это слишком большой риск для путина", – резюмирует специалист.
Детальнее о рисках мобилизации в россии на фрагментацию страны-террориста: смотрите видео