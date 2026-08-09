Об этом сообщает издание The Atlantic.

Почему Маск отказывается предоставить Украине доступ к Starlink на территории России?

Несмотря на попытки украинского руководства изменить эту позицию, бизнесмен остается непреклонен в своем решении.

На прошлой неделе стало известно, что президент Владимир Зеленский пытался решить этот вопрос во время встречи с Дональдом Трампом, попросив его повлиять на Илона Маска.

Из-за дефицита ракет для систем противовоздушной обороны украинская сторона стремится использовать спутниковую связь Starlink для наведения на российские ракетные батареи. Именно с этих установок российская армия запускает баллистическое оружие по Киеву и другим населенным пунктам. Однако Трамп не дал четкого ответа на такую инициативу.

Параллельно непубличные попытки убедить владельца SpaceX предпринимает Михаил Федоров, которого недавно уволили с поста министра обороны Украины. По данным источников, бизнесмен отказывается идти на уступки.

Пока положительного решения нет,

– отметил в среду один из собеседников издания.

В материале отмечается, что Маск продолжает обсуждать с Федоровым опасность дальнейшей эскалации конфликта со стороны Российской Федерации. Миллиардер настаивает на необходимости мирных переговоров.

Илон постоянно говорит, что пришло время заключать соглашение,

– поделился один из соратников Федорова.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что SpaceX никогда не продавала Starlink России – оккупанты получали терминалы через Украину и переправляли их контрабандой. По его словам, россияне использовали Starlink для управления дронами, поэтому Украина совместно с SpaceX создала "белый список" разрешенных терминалов.

Отметим, что в феврале 2026 года Украина по инициативе тогдашнего министра обороны Михаила Федорова ввела список верифицированных и зарегистрированных терминалов Starlink. Неверифицированные устройства, в частности те, которые могли использовать россияне, должны были блокироваться.