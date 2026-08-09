Про це повідомляє видання The Atlantic.
Чому Маск відмовляється надати доступ до Starlink Україні на території Росії?
Попри спроби українського керівництва змінити цю позицію, бізнесмен залишається непохитним у своєму рішенні.
Минулого тижня стало відомо, що президент Володимир Зеленський намагався розв'язати це питання під час зустрічі з Дональдом Трампом, попросивши його вплинути на Ілона Маска.
Через дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони українська сторона прагне застосовувати супутниковий зв'язок Starlink для наведення на російські ракетні батареї. Саме з цих установок армія Росія запускає балістичне озброєння по Києву та іншим населеним пунктам. Проте Трамп не надав чіткої відповіді на таку ініціативу.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Паралельно непублічні спроби переконати власника SpaceX здійснює Михайло Федоров, якого нещодавно звільнили з посади міністра оборони України. За даними джерел, бізнесмен відмовляється йти на поступки.
Наразі позитивного рішення немає,
– зазначив у середу один зі співрозмовників видання.
У матеріалі зазначається, що Маск продовжує дискутувати з Федоровим щодо небезпеки подальшої ескалації конфлікту з боку Російської Федерації. Мільярдер наполягає на необхідності мирних переговорів.
Ілон постійно каже, що настав час укладати угоду,
– поділився один із соратників Федорова.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що SpaceX ніколи не продавала Starlink Росії – окупанти отримували термінали через Україну та переправляли їх контрабандою. За його словами, росіяни використовували Starlink для керування дронами, тому Україна разом із SpaceX створила "білий список" дозволених терміналів.
Зазначимо, у лютому 2026 року Україна за ініціативи тодішнього міністра оборони Михайла Федорова запровадила список верифікованих і зареєстрованих терміналів Starlink. Неверифіковані пристрої, зокрема ті, які могли використовувати росіяни, мали блокувати.