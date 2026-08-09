Про це повідомляє видання The Atlantic.

Чому Маск відмовляється надати доступ до Starlink Україні на території Росії?

Попри спроби українського керівництва змінити цю позицію, бізнесмен залишається непохитним у своєму рішенні.

Минулого тижня стало відомо, що президент Володимир Зеленський намагався розв'язати це питання під час зустрічі з Дональдом Трампом, попросивши його вплинути на Ілона Маска.

Через дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони українська сторона прагне застосовувати супутниковий зв'язок Starlink для наведення на російські ракетні батареї. Саме з цих установок армія Росія запускає балістичне озброєння по Києву та іншим населеним пунктам. Проте Трамп не надав чіткої відповіді на таку ініціативу.

Паралельно непублічні спроби переконати власника SpaceX здійснює Михайло Федоров, якого нещодавно звільнили з посади міністра оборони України. За даними джерел, бізнесмен відмовляється йти на поступки.

Наразі позитивного рішення немає,

– зазначив у середу один зі співрозмовників видання.

У матеріалі зазначається, що Маск продовжує дискутувати з Федоровим щодо небезпеки подальшої ескалації конфлікту з боку Російської Федерації. Мільярдер наполягає на необхідності мирних переговорів.

Ілон постійно каже, що настав час укладати угоду,

– поділився один із соратників Федорова.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що SpaceX ніколи не продавала Starlink Росії – окупанти отримували термінали через Україну та переправляли їх контрабандою. За його словами, росіяни використовували Starlink для керування дронами, тому Україна разом із SpaceX створила "білий список" дозволених терміналів.

Зазначимо, у лютому 2026 року Україна за ініціативи тодішнього міністра оборони Михайла Федорова запровадила список верифікованих і зареєстрованих терміналів Starlink. Неверифіковані пристрої, зокрема ті, які могли використовувати росіяни, мали блокувати.