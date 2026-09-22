Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о схеме со Starlink?

По данным следствия, они незаконно зарегистрировали для российских вооруженных формирований 14 терминалов Starlink, которые использовали для планирования боевых операций против украинских военных.

К схеме был привлечен львовский студент, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram. Парень искал возможность легко заработать, когда на него вышли представители России. Впоследствии он привлек к делу безработного знакомого. Вместе они искали людей, чьи паспортные данные можно было использовать для регистрации спутниковых терминалов.

Подозреваемый в помощи врагам / Фото СБУ

Мужчины обманным путем привлекли 14 человек и использовали их документы для верификации Starlink. После активации терминалов они передавали российскому куратору необходимые данные, получая за это деньги.

Российские военные использовали эти станции связи при планировании боевых операций в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Контрразведчики задержали обоих подозреваемых по месту жительства. В ходе обысков у них изъяли телефоны, с помощью которых они общались с представителями России.

Служба безопасности уже заблокировала все 14 незаконно зарегистрированных терминалов. В то же время правоохранители проверяют информацию о возможной регистрации этими мужчинами еще более 40 терминалов Starlink.

Задержанным объявили подозрение по статье о пособничестве государству-агрессору, совершенном группой по предварительному сговору. Суд поместил их под стражу без права освобождения под залог, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Украина пытается договориться о расширении использования Starlink для нанесения ударов по целям в России. По данным Financial Times, Илон Маск якобы сообщил Михаилу Федорову, что готов согласиться на использование дронов с Starlink для таких атак, если аналогичное разрешение даст Белый дом.