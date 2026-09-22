Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про схему зі Starlink?

За даними слідства, вони незаконно зареєстрували для російських збройних формувань 14 терміналів Starlink, які використовували для планування бойових операцій проти українських військових.

До схеми був залучений львівський студент, якого російські спецслужби завербували через Telegram. Хлопець шукав можливість легко заробити, коли на нього вийшли представники Росії. Згодом він залучив до справи безробітного знайомого. Разом вони шукали людей, чиї паспортні дані можна було використати для реєстрації супутникових терміналів.

Підозрюваний у допомозі ворогам / Фото СБУ

Чоловіки обманом залучили 14 людей та використали їхні документи для верифікації Starlink. Після активації терміналів вони передавали російському куратору необхідні дані, отримуючи за це гроші.

Російські військові використовували ці станції зв'язку під час планування бойових операцій на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

Контррозвідники затримали обох підозрюваних за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили телефони, за допомогою яких вони спілкувалися з представниками Росії.

Служба безпеки вже заблокувала всі 14 незаконно зареєстрованих терміналів. Водночас правоохоронці перевіряють інформацію про можливу реєстрацію цими чоловіками ще понад 40 Starlink.

Затриманим оголосили підозру за статтею про пособництво державі-агресору, вчинене групою за попередньою змовою. Суд відправив їх під варту без права внесення застави, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Україна намагається домовитися про розширення використання Starlink для ударів по цілях у Росії. За даними Financial Times, Ілон Маск нібито повідомив Михайлу Федорову, що готовий погодитися на використання дронів зі Starlink для таких атак, якщо аналогічний дозвіл дасть Білий дім.