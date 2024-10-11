Не Илон Маск: глава МИД Польши заявил, что Starlink в Украине финансирует исключительно Варшава

Терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Илон Маск. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 10 октября, во время пресс-конференции. Об этом пишет Polskie Radio 24.

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Starlink для Украины финансирует исключительно Варшава

Сикорский указал, что только Польша, а не Илон Маск, спонсирует модули Starlink в Украине. Он также заявил, что Варшава и в дальнейшем продолжит финансировать их закупку для нашего государства, ведь Starlink обеспечивает доступ к сети даже в сложных условиях.

По словам главы польского МИД, одним из ключевых факторов, который позволяет украинцам и в дальнейшем эффективно защищаться от россиян – подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.

Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей,

– сказал он.

Он отметил, что это делают они, а не кто-то другой.