"Он защищает себя", – сказал Хазан, когда Маск может разрешить атаковать Россию с помощью Starlink

Украина пытается расширить возможности для нанесения ударов на большие расстояния по российским военным целям, в частности по пусковым установкам баллистических ракет. По данным Financial Times, Илон Маск готов разрешить использование Starlink для таких операций, однако окончательное решение фактически зависит от позиции Белого дома.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан в эфире 24 Канала объяснил, почему владелец SpaceX не хочет брать на себя такую ответственность. Он рассказал, при каком условии позиция Маска может измениться и что доступ к соответствующим возможностям Starlink мог бы дать Украине.

Маск не хочет принимать решение самостоятельно

Илон Маск не спешит самостоятельно разрешать использование Starlink для ударов по территории России, поскольку тогда именно на нем будет лежать ответственность за применение технологий частной компании в военных целях.

Напомним! Украина пытается договориться о расширении использования Starlink для ударов по целям в России. По данным Financial Times, Илон Маск якобы сообщил Михаилу Федорову, что готов согласиться на использование дронов со Starlink для таких атак, если аналогичное разрешение даст Белый дом. Ранее Владимир Зеленский просил Дональда Трампа содействовать этим переговорам, а в качестве возможной альтернативы называл доступ Украины к военной сети Starshield.

Другое дело, если такое решение примут в Вашингтоне.

Он просто защищает себя и свой бизнес. Это решение должно быть политическим. Если Соединенные Штаты Америки в лице президента его примут, тогда Маск снимает с себя любую ответственность,

– пояснил Хазан.

Тогда речь пойдет уже о согласованном государством использовании соответствующих возможностей Starlink. С утверждением Маска, что это якобы почти ничего не изменит в войне, авиатор не согласен.

Илон Маск – интересный специалист, но не во всем, и не стоит его обожествлять. Он считает, что это не поможет. А нам нужно выводить пусковые установки. Если у нас будет доступ к тем элементам управления, которые у него есть, количество пусковых установок баллистических ракет серьезно сократится,

– сказал он.

Меньшее количество таких установок могло бы частично облегчить ситуацию для Киева, Днепра, Запорожья и Харькова, которые Россия атакует баллистическими ракетами. В то же время давление на города продолжается и с помощью дронов: по Киеву могут запускать по два, четыре или шесть "Шахедов", запуская их с разных направлений.

Накануне во время беседы с военными Хазан уточнил, сколько российских дронов находилось в воздухе во время одной из тревог в столице. Их было всего два, но и этого хватило, чтобы сигнал воздушной тревоги объявили по всему Киеву.

Хазан объяснил позицию Маска по поводу Starlink: смотрите видео