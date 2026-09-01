Президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому власник SpaceX не хоче брати таку відповідальність на себе. Він розповів, за якої умови позиція Маска може змінитися та що доступ до відповідних можливостей Starlink міг би дати Україні.

Маск не хоче брати рішення на себе

Ілон Маск не поспішає самостійно дозволяти використання Starlink для ударів по території Росії, бо тоді саме на ньому лежатиме відповідальність за застосування технології приватної компанії у військових цілях.

Нагадаємо! Україна намагається домовитися про розширення використання Starlink для ударів по цілях у Росії. За даними Financial Times, Ілон Маск нібито повідомив Михайлу Федорову, що готовий погодитися на використання дронів зі Starlink для таких атак, якщо аналогічний дозвіл дасть Білий дім. Раніше Володимир Зеленський просив Дональда Трампа посприяти цим переговорам, а як можливу альтернативу називав доступ України до військової мережі Starshield.

Інша ситуація буде, якщо таке рішення ухвалять у Вашингтоні.

Він просто захищає себе і свій бізнес. Це рішення має бути політичним. Якщо Сполучені Штати Америки в особі президента його ухвалять, тоді Маск знімає із себе будь-яку відповідальність,

– пояснив Хазан.

Тоді йтиметься вже про погоджене державою використання відповідних можливостей Starlink. Із твердженням Маска, що це нібито майже нічого не змінить у війні, авіатор не погоджується.

Ілон Маск – цікавий фахівець, але не у всьому, і не треба його обожнювати. Він вважає, що це не допоможе. А нам потрібно виносити пускові установки. Якщо ми матимемо доступ до тих елементів керування, які в нього є, кількість пускових установок балістичних ракет серйозно поменшає,

– сказав він.

Менша кількість таких установок могла б частково полегшити ситуацію для Києва, Дніпра, Запоріжжя та Харкова, які Росія атакує балістикою. Водночас тиск на міста триває і за допомогою дронів: по Києву можуть запускати по два, чотири чи шість "Шахедів", заводячи їх з різних напрямків.

Напередодні під час розмови з військовими Хазан уточнив, скільки російських дронів перебувало в повітрі під час однієї з тривог у столиці. Їх було лише два, але й цього вистачило, щоб сигнал повітряної тривоги оголосили по всьому Києву.

Хазан пояснив позицію Маска щодо Starlink: дивіться відео