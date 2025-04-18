Россия готовится к войне в космосе и работает над оружием, что может глушить Starlink, – Forbes

Россия разворачивает современные истребители-бомбардировщики и ракеты для уничтожения терминалов от SpaceX – Starlink – по всей Украине. Страна-агрессор также разрабатывает оружие, которое может быть использовано в будущей космической войне с Западом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Forbes.

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Какое оружие испытывает Россия для глушения Starlink

После шквала угроз сбить западные спутники, которые помогают Украине, Москва начала испытания своей противоспутниковой ракеты "Нудоль". В издании отметили, что эта система уже была запущена для подрыва космического корабля советских времен на низкой околоземной орбите.

В будущем эта ракета теоретически может попасть в любой из 7 000 спутников SpaceX.

По словам Виктории Самсон, главного директора по космической безопасности и стабильности фонда Secure World Foundation, российское министерство обороны может рассматривать возможность оснащения противоспутниковых ракет "Нудоль" ядерными боеголовками. Однако она быстро добавила, доказательства этого еще не убедительны.

В одном из своих докладов Самсон отмечает, что российский оборонный комплекс, производящий ракету прямого подъема, позиционирует "Нудоль" как "потенциальную угрозу для каждого американского космического аппарата на низкой околоземной орбите".

В зоне досягаемости ракеты "Нудоль" находятся различные космические аппараты – от Международной космической станции (МКС) до спутников SpaceX Starlink, которые передают широкополосную связь украинским военным, и космических аппаратов Planet Labs, которые делают фото с движением российских танков и ракетных бригад, вовлеченных во вторжении в Украину.

В докладе "Глобальный контркосмический потенциал 2025" Виктория Самсон добавляет, что россияне во времена СССР развернули подобный перехватчик с ядерной боеголовкой как часть системы противоракетной обороны. В НАТО ее тогда назвали "Горгона".

Если кремлевские специалисты по вооружениям наперегонки разрабатывают новые ядерные боеголовки для "Нудолей", это может означать появление второго поколения систем доставки атомного оружия. Россия работает над ними для потенциальных космических войн с Западом в будущем,

– говорится в материале.

Что может произойти, если Россия запустит ядерное оружие в космос

В 2024 году Белый дом обнародовал информацию, что американские спецслужбы обнаружили сверхсекретный российский проект по производству космического корабля с ядерным вооружением, который будет постоянно преследовать западные спутники на низкой околоземной орбите. Не было никаких признаков того, что Кремль отказался от этих разработок.

Самсон, которая ранее работала старшим научным сотрудником в Коалиции за уменьшение ядерной опасности и в оборонном аналитическом центре, отметила что до сих пор непонятно, сколько спутников с ядерным вооружением может запустить Москва.

"Я бы предположила, что больше одного, просто, чтобы иметь резервный вариант на случай, если возникнут проблемы с первым. Но это будет настолько эффективное оружие ASAT, что целый флот не понадобится", – говорит эксперт.

Она отмечает, что детонация мощной ядерной бомбы на орбите может не только уничтожить тысячи спутников, но и быстро вызвать гибель любых космонавтов поблизости.

Действительно, Агентство уменьшения оборонной угрозы Пентагона, которое провело серию имитационных ядерных взрывов на разных высотах орбиты, заявило в широком отчете, что взрыв ядерной бомбы мощностью 5 000 килотонн вблизи МКС приведет к быстрой смерти всех ее космонавтов.

По прогнозам агентства, взрыв "вызывает лучевую болезнь астронавтов примерно в течение одного часа и 90% вероятность смерти в течение 2 – 3 часов".

Журналисты отмечают, что когда Кремль в последний раз испытывал "Нудоль" – без ядерного оружия на борту – он разбил массивный неактивный спутник и создал скоростное минное поле из обломков. Последнее быстро приблизилось к орбитальной траектории МКС и ее международного экипажа.

Какие модернизации осуществляет Россия, чтобы бороться против Starlink

В России неоднократно заявляли, что станции Starlink в Украине якобы являются важными военными объектами. Кремль развернул современные истребители-бомбардировщики Су-34, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и беспилотники-камикадзе "Ланцет", чтобы найти и уничтожить.

По словам Виктории Самсон, когда основатель SpaceX Илон Маск начал поставлять станции Starlink в Украину, он предупредил пользователей, что российские войска могут отслеживать их спутниковые передачи наземно-космической связи и нацелиться на эти терминалы.

Маск также рассказывал, что московские специалисты по радиоэлектронной борьбе осуществляли единичные атаки, направленные на глушение связи Starlink. Он отмечал, что SpaceX борется с цифровыми атаками, обновляя программное обеспечение терминалов, чтобы противостоять этим кампаниям.

Россия придает большое значение интеграции радиоэлектронной борьбы в военные операции и вкладывает значительные средства в модернизацию этого потенциала,

– объясняет Самсон в новом отчете "Контрпространство 2025".

Недавние модернизации касались тактических систем, которые могут глушить спутниковые терминалы пользователей и вмешиваться в системы наведения беспилотников и управляемых ракет. Самсон утверждает, Россия имеет долгую историю использования средств радиоэлектронной борьбы во время конфликтов, и с началом войны в Украине отправила в бой одних из лучших в этой области бойцов.

Страна-агрессор также совершенствует свою систему "Тобол", предназначенную для атаки на иностранные спутниковые передачи. Утечка американских военных документов свидетельствует, что Россия использовала не менее 3 установки "Тобол", пытаясь нарушить сигналы коммерческого спутника Starlink над Востоком Украины.

По словам эксперта, начиная с прошлого года украинские военные подразделения сообщают о единичных прерываниях связи со Starlink.

В то же время Кремль разрабатывает новую технологию атаки под названием "Калинка", предназначенную "для выявления и нарушения сигналов, поступающих к спутникам Starlink и от них".

Хотя некоторые эксперты по вопросам обороны прогнозируют, что Кремль может взорвать одну или несколько ядерных боеголовок в космосе как асимметричную атаку, способную уничтожить по крайней мере часть американских спутниковых колец, которые преобладают, эксперт по военной космической программе Москвы и ядерной модернизации на факультете военных исследований Королевского колледжа Лондона Елена Гроссфельд говорит, что такая стратегия несет огромный риск для России.

Если атомная атака на орбите уничтожит хотя бы один американский спутник, развернутый для мониторинга московских МБР с ядерными боеголовками, отмечает эксперт, то "это само по себе может рассматриваться как предвестник ядерной атаки". Поэтому такие действия спровоцируют сокрушительную американскую контратаку, в результате которой собственные термоядерные ракеты шахтного и подводного базирования будут поражать цели по всей России.

По мнению Гроссфельд, Владимир Путин, несмотря на свое ядерное балансирование на грани в течение последних трех лет, не хочет разжигать атомную войну Судного дня с альянсом НАТО, состоящий из 32 стран.