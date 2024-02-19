Решение существует: Федоров предложил Маску, как можно "отключить" россиян от Starlink

Неделю назад стало известно, что россияне установили "старлинки" на оккупированных территориях. Михаил Федоров сообщил, что существует способ, как помешать врагу пользоваться этими устройствами.

Илон Маск в свою очередь отрицал прямую продажу России этих терминалов. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что имел разговоры с американским бизнесменом по использованию россиянами Starlink до того, как эта информация стала публичной.

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Подобное было в Израиле

По словам министра, он предложил SpaceX выход, как "перекрыть" оккупантам доступ к спутниковому интернету. Чиновник подчеркнул, что подобный алгоритм уже был применен компанией в случае с Израилем, когда там началось обострение конфликта с ХАМАС.

В то же время министр подчеркнул, что пока не знает, как решится похожая ситуация в Украине.

Отключение Starlink на ВОТ – катастрофа

Федоров говорит, что выключить "старлинки" на временно оккупированных территориях можно, однако для Украины это будет "катастрофой".

Министр отметил, что для нас важно, чтобы Starlink работал на ВОТ. Это нужно прежде всего для применения технологий, связанных с дронами.

Поэтому то решение, которое правительство предлагает SpaceX, предусматривает, чтобы "украинские" Starlink на ВОТ работали, а купленные россиянами – нет.

Позиция Маска здесь ни при чем

Отдельно Федоров заявил, что не видит связи в откровенно скандальных заявлениях Маска о войне в Украине и появлении Starlink у российских военных.

Он считает вполне логичным то, что враг начал закупать эти терминалы через третьи страны. Он делает это уже давно, однако в последнее время – в большем количестве.

Starlink в российской армии: что известно