Враг сильно паникует: военный обозреватель раскрыл, как отключение Starlink ударило по России

Пропагандисты сообщают о массовом отключении Starlink в российских подразделениях. Это произошло после сообщения украинского Минобороны, в котором предупредили, что будут работать только верифицированные терминалы.

Стоит понимать, что Starlink работал на оккупированных территорий, куда летали наши дроны. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что спутниковая сеть дает существенные преимущества в построении связи.

Читайте также У Зеленского рассказали детали, как договорились с Маском о Starlink

Какие новые проблемы возникнут у россиян?

Начиная с 2022 года россияне существенно развили связь. Он перешел из старого советского полевого телефона к различным Wi-Fi сетям, а затем к спутниковой. Именно Starlink предоставляет возможность стабильной связи.

"Россияне этим пользовались, а сейчас у них паника. Отключение Starlink даже остановило ряд наступательных операций, или по крайней мере штурмы на некоторых направлениях. Об этом сказал советник министра обороны. Бесспорно, для них это серьезная потеря", – отметил военный обозреватель.

Обратите внимание! Связь через Starlink была нужна врагу для обмена данными и управления. Павел Лакийчук подчеркнул, что ограничение работы может привести к потере управляемости в российских подразделениях. Впрочем стоит ожидать и хитростей. Оккупанты могут использовать чужие или неправильно зарегистрированные терминалы.

Самое важное в этой ситуации – стратегическая потеря России. Ведь они точно не ожидали, что Украина сможет так быстро решить проблему. От первого сообщения о дронах со Starlink и до их блокировки – прошла всего неделя.

Противник в очередной раз показал свою неготовность к быстрым процессам, а отключение терминалов стало для него очень плохой новостью.

Отключение Starlink у россиян: что произошло?