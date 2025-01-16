Украина должна быть в максимально сильной позиции перед приходом Трампа, – Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита в Киев заявил, что для Украины важно оставаться в максимально сильной позиции перед приходом Трампа. Он подчеркнул, что его страна продолжает оставаться лидером в поддержке Киева.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Стармер также отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины.

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В какой позиции должна быть Украина перед приходом Трампа

Страмер заявил, что Украина должна быть в максимально сильной позиции перед вступлением избранного президента США Дональда Трампа на должность.

Очень важно, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции. Это то, за что я ратовал с тех пор, как был премьер-министром,

– заявил он во время посещения больницы в Киеве.

Премьер отметил, что это уже седьмая его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я нахожусь в ожоговом отделении одной из киевских больниц, что является мрачным напоминанием о том, какую высокую цену платит Украина. Поэтому мы должны оказать необходимую поддержку", - подчеркнул Стармер.

По его словам, именно эти вопросы он обсуждает сегодня с Зеленским. Стармер также подчеркнул, что Великобритания никогда не должна отступать от своей позиции в поддержке Украины, и отметил, что его страна была среди лидеров в этом.