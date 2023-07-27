Есть определенные повреждения, – Игнат рассказал об ударе оккупантов по Староконстантинову

Целью российских военных во время массированного ракетного удара 26 июля и атаки "Шахедов" ночью 27 июля был Староконстантинов. В результате атаки врага есть попадание.

О последствиях массированной атаки в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. По его словам, украинские военные летчки в Староконстантинове "не дают покоя оккупантам".

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Украинские летчики "не дают покоя" оккупантам

Как сказал Игнат, аэродром в Староконстантинове под прицелом враг из-за того, что наши летчики наносят удары по оккупантам. В частности, он намекнул на красивий "хлопок" на оккупированных территориях.

В частности, поэтому есть под прицелом этот аэродром. Он был вчера (26 июля – 24 Канал) под прицелом и "Шахеды" тоже в большинстве случаев были направлены сегодня именно туда,

– сказал спикер.

В среду, 26 июля, как рассказал Игнат, ракеты Х-101 летели фактически одна за другой с юго-восточного направления. Ракеты сперва направлялись якобы в Харьковскую и Днепропетровскую области, а далее изменили курс на Юг, после чего на Запад.

Спикер отметил, что во Львовской области ракеты снова изменили направление на Восток, в частности на Староконстантинов.

В то же время враг решил нанести удар с Севера с самолетов МиГ-31-К ракетами "Кинжал". Понимаем, чем можно сбить "Кинжал", поэтому там есть определенные повреждения, о которых мы конечно не будем сообщать. Но враг таки применил те 4 "Кинжала" и их было видно,

– рассказал Игнат.

Почему не удалось предотвратить удар по Одесской области

Ночью 27 июля российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область, нанеся удар двумя ракетами типа "Калибр". Под ударом оккупантов оказалась прибрежная зона и портовая инфраструктура.

К сожалению, воздушные цели не удалось сбить. Юрий Игнат объяснил, что силы ПВО не смогли уничтожить "Калибры" этой ночью, потому что пуск ракет был с подводной лодки. Следовательно, ракеты летели низко. Кроме того, ПВО было трудно работать из-за недостатка времени, ведь обстрел произошел с близкого расстояния.

Спикер отметил, что 26 июля был примерно такой же обстрел из трех "Калибров". Ракеты удалось уничтожить внутри страны в пределах Винницкой и Житомирской областей.

Игнат объяснил, что накануне было больше времени, чтобы выявлять и уничтожать вражеские цели. Кроме того, он напомнил, что этой ночью были уничтожены все 8 "Шахедов", которые запустили россияне.