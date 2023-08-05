Староконстантинов – возможная цель оккупантов, – Воздушные силы

Россияне снова выпустили по нашему государству крылатые ракеты. Во время воздушной тревоги в Вооруженных Силах предположили, что враг намерен ударить по Староконстантинову в Хмельницкой области, где расположена авиабаза.

В субботу, 5 августа, около 18.20 прозвучала тревога по всей Украине. Впоследствии в Воздушных силах предупредили жителей Староконстантинова о возможной опасности.

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"Возможное направление"

Отметим, что город расположен в Хмельницком районе области – основали его еще в 1561 году. Важно, что в Староконстантинове находится военный аэродром, который неоднократно с начала полномасштабного вторжения пытались уничтожить русские.

Возможное направление – Староконстантинов. Оставайтесь в укрытии,

– констатировали в Воздушных силах около 18.50.

Около 19:07 в пресс-службе Хмельницкой ОВА также проинформировали о возможной угрозе ракетного удара для Староконстантинова. Как пишут в ВСУ, Россия запустила именно ракеты типа "Кинжал" с территории Беларуси.

Обратите внимание! Первую атаку на Староконстантинов захватчики совершили еще 6 марта 2022 года. Очевидно, врагу не удалось уничтожить аэродром с первого раза благодаря нашей ПВО.

Вместе с тем важно подчеркивать, что только увеличение интенсивности снабжения вооружениями со стороны партнеров нашего государства может защитить небо Украины. В частности, Воздушные силы нуждаются в многоцелевых истребителях F-16.

Добавим напоследок, что перед этим враг пытался атаковать Староконстантинов 27 июля. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат тогда констатировал, что было попадание, однако деталями по понятным причинам не поделился. По его словам, этот город под прицелом в России, поскольку украинские военные летчики не дают покоя оккупантам.