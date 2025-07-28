Враг массированно атаковал с воздуха Староконстантинов

Российская армия ночью 28 июля применила против Украины ударные дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Хмельницкая область была среди целей врага.

Серия взрывов прогремела в Староконстантинове, о чем писали местные сообщества в социальных сетях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Воздушная атака на Староконстантинов 28 июля: что известно?

Тревогу в Хмельницкой области объявили 28 июля ночью в 02:19. Это произошло из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.

Также на тот момент было известно, что в небе находится стратегическая авиация российской армии – поэтому возможна массированная ракетная атака.

Местные сообщества в телеграмме из Староконстантинова ближе к 3 утра начали писать, что вокруг города насчитывают до двух десятков БпЛА вражеских БПЛА. Это подтверждали и мониторинговые сообщества. В городе слышали взрывы и работу ПВО.

А после 4 утра в воздушное пространство Украины залетели крылатые ракеты, запущенные с бортов Ту-95МС или Ту-160 (обоих видов самолетов было не менее 6 поднято россиянами). Они также направились в Староконстантинов, и снова там слышали взрывы.

О работе ПВО и взрывах также была информации из Киева, там по меньшей мере 8 пострадавших после атаки, а также из Запорожья и Кропивницкого.

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