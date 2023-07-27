Старомайорское вернулось под контроль Украины: сейчас там идет зачистка

Украинские защитники продолжают контрнаступление. Герои 27 июля сообщили об освобождении села Старомайорское.

Владимир Зеленский опубликовал трогательное видео украинских защитников. Украинцы в считанные минуты покинули тысячи сердечек для героев.

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Наш Юг. Наши ребята. Слава Украине,

– написал президент.

Впоследствии об освобождении населенного пункта сообщили в Минобороны. Там заявили, что защитники продолжают зачищать населенный пункт.

Герои освободили Старомайорское: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ – последние новости

В Минобороны рассказали, что украинские защитники имеют успех на Бахмутском направлении. Нашим героям удается двигаться к югу от самого Бахмута. К северу от города-крепости герои ведут бои с российскими оккупантами.

В ISW заявили, что украинские войска наступают как минимум на 3 участках фронта. Герои ВСУ добились тактически значительных успехов к югу от Клещиевки.

Также Генштаб ВСУ подчеркнул, что оккупантов удалось выбить с позиций в районе Андреевки. Оккупантам наносят колоссальные потери. По состоянию на 27 июля 2023 сообщают, что уничтожить удалось уже 244 270 захватчиков.

Украинские герои освободят все населенные пункты от российских захватчиков. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для людей.