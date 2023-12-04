Новый зритель на концерте Кобзона: в Москве умер "легендарный" полковник ГРУ
В России умер военный разведчик, лично знавший маршала Георгия Жукова. Ему было 83 года.
Речь идет о "легендарном", как пишут о нем российские СМИ, полковнике ГРУ Юрии Старове.
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30 лет службы в разведке
Так, по данным медиа, тело 83-летнего военного обнаружили в его квартире на улице Твардовского в столичном районе Строгино. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.
Старов был полковником в отставке. В свое время он окончил Свердловское суворовское военное училище и Московское высшее военное общевойсковое командное училище.
В 13 лет он лично подходил со строевым докладом к маршалу Жукову.
30 лет Старов прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986-1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане.
Покойный был удостоен многочисленных наград, среди которых два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды.
Умер с женой в собственной квартире
В прошлом месяце стало известно, что билет на концерт Кобзона купил и другой представитель высшего военного руководства России – бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО Владимир Свиридов. 68-летний мужчина был найден мертвым в его собственном доме. Рядом с ним было обнаружено тело его жены.
Как писали российские источники, военный и его женщина умерли за неделю до того, как их обнаружили. Точную причину смерти обоих не называют.