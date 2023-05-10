Это сообщение откликнулось у многих украинцев, поэтому вскоре благодаря огласке к дому ребенка и его матери приехали правоохранители, медики и представители соцслужб. 12-летнюю Анну-Марию Пидвербную оперативно изъяли из семьи, решение о чем принял исполком Черниговского горсовета.

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Валентина Пидвербная ходит к дочери каждый день

После изъятия Анну-Марию направили в медучреждение на обследование. По словам и.о мэра Чернигова, секретаря городского совета Александра Ломака, в настоящее время девочка находится в областной детской больнице Чернигова.

По словам черниговских чиновников, до решения суда ребенка матери не отдадут. Более того, руководительница городского управления по делам детей Елена Зинченко не исключила, что до этого времени ребенок может быть временно устроен.

Отметим, что, по словам правоохранителей и представителей соцслужб, сама Валентина Пидвербная достаточно эмоционально отреагировала на изъятие ребенка. Она не раз приходила в больницу, чтобы увидеться с дочерью.

Об этом она отметила и в черниговском суде на заседании по неисполнению обязанностей по воспитанию детей, которое прошло 9 мая. Отметим, что рассмотрение дела решили перенести на 24 мая.

Я хожу (к дочери – 24 Канал) каждый день. Когда один раз, когда два,

– сказала суду Валентина Пидвербная.

Девочка категорически отказывается возвращаться домой

Стоит отметить, что сама Анна Мария категорически отказывается возвращаться домой. Более того, ребенок заявил, что если ее вернут домой, то она может совершить самоубийство.

Если я вернусь к матери – я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать поролон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать очень большой,

– сказала Анна-Мария.

12-летняя девочка также поделилась, где сама хотела бы жить. Она рассказала заместителю председателя Черниговского областного совета Дмитрию Блаушу, что видит свое будущее не с мамой и не в интернате.

"Она видит свое будущее в другом месте, но при этом девушка не хочет быть в интернате. Задавала вопрос о том, может ли ее взять кто-то под опеку. Сказала, что у нее такой человек. Я сказал ей, что давай номер телефона, мы проверим это", – рассказал заместитель председателя облсовета.