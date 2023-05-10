Цей допис відгукнувся у багатьох українців, тож незабаром завдяки розголосу до дому дитини та її матері приїхали правоохоронці, медики та представники соцслужб. 12-річну Анну-Марію Підвербну оперативно вилучили з родини, рішення про що ухвалив виконком Чернігівської міськради.

До теми Дитина сама просила забрати її: все про скандал з найстаршою матір'ю України

Валентина Підвербна ходить до доньки щодня

Після вилучення Анну-Марію направили у медзаклад на обстеження. За словами в.о мера Чернігова, секретаря міської ради Олександра Ломака, наразі дівчинка перебуває в обласній дитячій лікарні Чернігова.

За словами чернігівських посадовців, до рішення суду дитину матері не віддадуть. Ба більше, керівниця міського управління у справах дітей Олена Зінченко не виключила, що до цього часу дитина можу бути тимчасово влаштована.

Зазначимо, що за словами правоохоронців та представників соцслужб, сама Валентина Підвербна достатньо емоційно відреагувала на вилучення дитини. Вона неодноразово приходила в лікарню, щоб побачитися з донькою.

Про це, зокрема, вона зазначила й у чернігівському суді на засіданні щодо невиконання обов'язків щодо виховання дітей, яке пройшло 9 травня. Зазначимо, що розгляд цієї справи вирішили перенести на 24 травня.

Я ходжу (до доньки – 24 Канал) кожного дня. Коли один раз, коли два,

– сказала суду Валентина Підвербна.

Дівчинка категорично відмовляється повертатися додому

Варто зазначити, що сама Анна-Марія категорично відмовляється повертатись додому. Ба більше, дитина заявила, що якщо її повернуть додому, то вона може вчинити самогубство.

Якщо я повернусь до матері – я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати поролон з бюстгальтера? Перелік ненормальних речей, які робила моя мати дуже великий,

– сказала Анна-Марія.

12-річна дівчинка також поділилася, де сама хотіла б жити. Вона розповіла заступнику голови Чернігівської обласної ради Дмитру Блаушу, що бачить своє майбутнє не з мамою і не в інтернаті.

"Вона бачить своє майбутнє в іншому місці, але при цьому дівчина не хоче бути в інтернаті. Задавала питання про те, чи може її взяти хтось під опіку. Сказала, що у неї є така людина. Я сказав їй, що давай номер телефону, ми перевіримо це", – розповів заступник голови облради.