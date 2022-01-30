Старше Байдена: в Италии президента избрали на второй срок

Президента Италии Серджо Маттарелла переизбрали править страной во второй раз. В парламенте неделю продолжались дискуссии по выборам.

В конце концов руководители партий попросили действующего лидера продолжить работу. Они также поблагодарили 80-летнего президента за то, что он согласился остаться на посту.

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Семь туров голосования

Сменить президента политики пытались на протяжении семи туров голосования. Теперь есть опасения, что это может негативно сказаться на политической стабильности Италии.

Действующий премьер страны Марио Драги, надеявшийся занять кресло президента, остался также при старой должности главы правительства. Ожидают, что финансовые рынки положительно отреагируют на такую политическую картину.

Матареллу выбрали в восьмом туре голосования, он набрал необходимых 505 голосов. Его приветствовали аплодисментами. Сперва он отказывался от должности, но из-за опасений угрозы политстабильности, таки согласился.

Какую роль исполняет президент в Италии

В политической системе Италии президент является могущественной фигурой. Он имеет право назначать премьер-министров и его часто призывают для решения политических кризисов.

Также отношения между партиями правящей коалиции во время избирательного процесса стали хуже. Они обвиняли друг друга в том, что не удалось найти общую фигуру в выборе президента.

В Италии президент является конституционным органом государства, которого избирают на совместном заседании палат парламента Италии. Срок полномочий президента – 7 лет.

Италия является третьей по величине экономикой еврозоны. В среднем раз в год здесь меняют правительство.

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