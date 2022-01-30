Зрештою керівники партій попросили чинного лідера продовжити роботу. Вони також подякували 80-річному президентові за те, що він погодився залишитись на посаді.

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Сім турів голосування

Змінити президента політики намагались упродовж семи турів голосування. Тепер є побоювання, що це може негативно позначитись на політичній стабільності Італії.

Чинний прем'єр країни Маріо Драгі, який сподівався посісти крісло президента, залишився також при старій посаді очільника уряду. Очікують, що фінансові ринки позитивно відреагують на таку політичну картину.

Матареллу обрали у восьмому турі голосування, він набрав необхідних 505 голосів. Його вітали оплесками. Спершу він відмовлявся від посади, але через побоювання загрози політстабільності, таки погодився.

Яку роль має президент в Італії

У політичній системі Італії президент є могутньою фігурою. Він має право призначати прем'єр-міністрів і його часто закликають для вирішення політичних криз.

Також відносини між партіями правлячої коаліції під час виборчого процесу стали гіршими. Вони звинувачували одна одну в тому, що не вдалося знайти спільну фігуру у виборі президента.

Зверніть увагу! В Італії президент є конституційним органом держави, якого обирають на спільному засіданні палат парламенту Італії. Термін повноважень президента – 7 років.

Італія є третьою за величиною економікою Єврозони. В середньому раз на рік тут змінюють уряд.

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