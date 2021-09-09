Стартовали учения "Запад-2021": Беларусь и Россия поставили на дежурство совместный центр ПВО

В России 9 сентября стартовали военные учения "Запад-2021". В этом году в них принимают участие и военные из Беларуси. Страны уже поставили на боевое дежурство совместный центр противовоздушной обороны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил участие белорусов в военных обучения тем, что странам "придется воевать вместе".

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Как рассказали в Минобороны Беларуси, задача совместного центра противовоздушной обороны заключается в охране воздушных границ Союзного государства. Подразделения военно-воздушных сил и ПВО Беларуси и России заступили на дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки.

В белорусском ведомстве добавили, что одновременно в западной части страны на боевое дежурство заступили специалисты зенитных ракет войск.

Белорусские военные заступили на дежурство / Фото Минобороны Беларуси

В России на полигоне Мулино в Нижегородской области 9 сентября прошла церемония открытия военных учений "Запад-2021". Они продлятся минимум до 16 сентября.

В Минобороны России сказали, что учения “Запад-2021” имеют "исключительно оборонительный характер". Однако в это трудно поверить не только Украине. Так, соседняя Польша тоже готовится к возможным провокациям во время проведения "Запад-2021".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина осознает, какие замыслы есть у совместных российско-белорусских военных учений. Поэтому наши военные готовы к различным шагам со стороны этих государств.

Полный текст публикации Минобороны Беларуси:

"На совместное боевое дежурство в составе вновь созданного учебно-боевого центра совместной подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран. На аэродроме 61-й истребительной авиационной базы вооруженных сил Беларуси состоялся торжественный ритуал заступления на боевое дежурство. Одновременно в западной точке страны специалисты зенитных ракетных войск также заступили на боевое дежурство с теми же задачами и целями. Создание центра позволит укрепить практическую составляющую единой региональной системы противовоздушной обороны Союзного государства".