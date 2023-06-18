НАТО могут передать Украине старые F-16: что говорят в Воздушных силах

Недавно журналисты сообщили, что Украине НАТО может передать старые истребители F-16. Однако на их удержание нужно сотни миллионов долларов в год.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что Украина не готова принимать все, что нам дадут Ведь надо брать то, что понадобится и будет уничтожать врагов, пишет 24 Канал.

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Комментируя цены на обслуживание, Игнат объяснил, что авиация – вещь дорогая. И наша авиация тоже обходится не дешево, однако мы не можем экономить на безопасности.

Что говорят в Воздушных силах о старых F-16 от НАТО

Спикер заверил, что Воздушные силы ВСУ, руководство государства, Генштаба, Министерства обороны – все работают в тесных консультациях с нашими западными партнерами. Поэтому Украина понимает, что нужно, когда нужно, кто это предоставит, за чей счет, как оно будет обслуживаться и какое вооружение будет предоставляться параллельно.

Ведь к самолету требуется мощный радар, системы РЭБ, системы защиты, а также широкий спектр вооружений, чтобы освобождать воздушное пространство от оккупантов и наводить порядок на земле и море.

Относительно F-16, относительно вообще самолетов. Возраст самолета довольно долгий. Вы посмотрите, сколько лет тем Ту-95, которые использует Россия,

– рассказал Игнат.

По его словам, в Украине самый молодой самолет 1991 года – это Су-27. Остальные – советских времен. В частности, это техника 70 – 80-х годов разработки.

Юрий Игнат рассказал, что авиационная техника обслуживается на профильных предприятиях. Там производится как модернизация, так и капитальный ремонт – меняются узлы, агрегаты. По его мнению, F-16 работают с лучшим обслуживанием, где бы они ни были, чем то, что мы имеем сегодня на наших предприятиях.

Какие F-16 может получить Украина

Что касается F-16, то нам, вероятно, будут предоставлять и логистические все базы для того, чтобы их содержать. Главное – какое вооружение, какой радар и техника будет работать,

– рассказал Юрий Игнат.

По его словам, у каждой страны есть партии самолетов, производимых в разные годы. Сам F-16 является ровесником МиГ-29 – это тоже разработка 70-х годов.

Однако F-16 прошел несколько этапов глубокой модернизации. Более того, если деталь самолета выходит из строя, то ее заменяют. То есть сам планер может быть 1985 года выпуска, и все остальное – обновлено.

"Самолет – как конструктор. Мы не будем получать то, что не будет работать", – объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

На вопрос журналиста, складывается ли понимание, какое количество самолетов может получить Украина, Юрий Игнат ответил лаконично: "Складывается понимание".

Могут ли ВСУ получить F-18

В июне 2023 года посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко рассказал, что Украина подала запрос на получение F-18.

Юрий Игнат рассказал, что наше руководство ищет разные пути и методы, чтобы создать в Украине мощную авиационную группировку. Поэтому рассматриваются разные варианты, хотя F-16 – в приоритете.

Что известно об обучении украинских пилотов

Ожидаем, что решение об отправке пилотов будет принято. Вопрос изучается, потому что не все так просто. Есть разные учебно-тренировочные базы. Объявлено, что возможно будет одна – основная и вспомогательная,

– рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Ведь кроме пилотов есть другие авиационные специалисты, которым надо обучать. Пока украинское руководство ездит по странам, встречается с коллегами и изучает авиационные базы. Ведь Украине нужно все делать быстро и качественно.

По словам Юрия Игната, украинских пилотов на F-16 пока не обучают.