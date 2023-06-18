Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, без F-16 второй этап наступательной операции ВСУ под вопросом.

К теме Резников анонсировал хорошие новости по F-16, а ряд стран предоставят дополнительные системы ПВО

"ПЗРК могут противостоять F-16 в зависимости от высоты. "Иглой" можно достать. Но во время выполнения боевых задач самолеты не опускаются на высоту ниже пяти километров, и до них ПЗРК достать не сможет", – отметил Свитан.

Могут ли россияне противостоять F-16: смотрите видео

Кроме того, враг может помешать зенитно-ракетными комплексами С-300, С-400. Также он обладает эффективной системой радиоэлектронной борьбы, однако здесь можно установить препятствия для ослепления локаторов.

Кстати, украинские защитники могут запустить две эскадрильи F-16. Одну для уничтожения вражеской ПВО, а другую – для выполнения боевой задачи.

Украине нужны F-16 к январю

Министр обороны Алексей Резников сказал, что ранее 2024 года Украине самолетов F-16 не видать. Если это действительно так, то возникает вопрос о втором этапе наступательной операции.

"Без самолетов в осенне-зимний период наступать невозможно. Мы можем только выйти на Азовское побережье и зависнем в этом положении", – подчеркнул Свитан.

Обратите внимание! General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторный многофункциональный лёгкий истребитель, разработанный компанией General Dynamics для Воздушных сил США. Украина неоднократно отмечала партнерам на важности многоцелевых самолетов для обороны и наступательных операций в войне против России.

F-16 для Украины: последние новости