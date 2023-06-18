Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, без F-16 другий етап наступальної операції ЗСУ під питанням.

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"ПЗРК можуть протистояти F-16 залежно від висоти. "Іглою" можна дістати. Але під час виконання бойових завдань літаки не опускаються на висоту нижче п'яти кілометрів, і до них ПЗРК дістати не зможе", – зазначив Світан.

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Крім того, ворог може завадити зенітно-ракетними комплексами С-300, С-400. Також він має ефективну систему радіоелектронної боротьби, однак тут можна встановити перешкоду для засліплення локаторів.

До слова, українські захисники можуть запустити дві ескадрильї F-16. Одну для знищення ворожої ППО, а іншу – для виконання бойового завдання.

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Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що раніше 2024 року Україні літаків F-16 не бачити. Якщо це дійсно так, то постає питання про другий етап наступальної операції.

"Без літаків в осінньо-зимовий період наступати неможливо. Ми можемо лише вийти на Азовське узбережжя і зависнемо в цьому положенні", – наголосив Світан.

Зверніть увагу! General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Україна неодноразово наголошувала партнерам на важливості багатоцільових літаків для оборони й наступальних операцій у війні проти Росії.

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