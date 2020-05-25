Как в старые времена при Януковиче: эксперт рассказал о системе работы полиции

О ситуации в полиции, самоубийстве Давыденко и позиции советника Авакова – в эфире рассказали учредитель управления по борьбе с организованной преступностью МВД Валерий Кур, эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин, председатель Общественного совета при МВД Владимир Мартыненко, член группы "Доверие" Сергей Шахов.

О возвращении старой и страшной системы полиции рассказал в прямом эфире на 24 канале учредитель управления по борьбе с организованной преступностью МВД Валерий Кур.

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Он сообщил, что сейчас возвращается "палочная система" и теперь все в ней завязаны. Ведь, если вдруг допустят у себя преступление, то не смогут уйти в отпуск или получить хоть что-то, пока его не раскроют. Но вот какими уже методами – не говорится.

Они (полицейские – 24 канал) понимают, что условно выполняют директиву политического руководства. "Кто выиграет? Я докажу". И не важно как. Ведь наоборот будет повышение в звании. Они начинают связываться круговой порукой,

– сообщил Валерий Кур.

Он заявил, что были обещаны наблюдения с камер, которые должны были установить в каждом райотделе. На них из бюджета выделили для технического оснащения миллиарды гривен. Чтобы ГБР и прокуратура видели, кто вошел, сколько людей зашло со следователем, слышно было каждый звук. Этого всего нет. Сейчас все решается как в старые времена при Януковиче, никакого различия нету.

"Запуганные не только люди, но даже работники. Я уверен, что там есть замечательные, порядочные профессионалы. Вы знаете, как сегодня в коллектив приходит новый человек? Ему говорят: "Мы в команде работаем, ты к нам не впишешься, понял?". И проверяют едва ли не "по пацанским" преступным понятиям. Или увольняйся и уходи, или вместе в команде. Принципы те же, как и у Януковича", – добавил Валерий Кур.

О самоубийстве Давыденко

Все, с кем Давыденко работал, утверждают, что это было убийство. Об этом рассказал народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов.

По его словам, у нардепа не было оснований для самоубийства, наоборот – было много планов на будущее.

"У него не было долгов, никакой болезни не было. Он семьянин, имел 2 дочери. Недавно мы с ним говорили и о политическом будущем: как надо развивать село, поддерживать малый и средний бизнес. Он был политически мощным человеком со стержнем внутри. И справедливый, добрый, вообще ни с кем не ссорился", – сказал Шахов.

Более о позиции нардепа из группы "Доверие" Сергея Шахова относительно самоубийства Давыденко – читайте здесь.

Валерий Давиденко: факты из биографии

Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года. Он давно в украинской политике. Во времена Януковича он был заместителем министра АПК в правительстве Азарова.

После Майдана был избран народным депутатом и вошел во фракцию БПП. На выборах 2019 года прошел в Раду как самовыдвиженец от Черниговской области. Впоследствии вступил в депутатскую группу "Доверие".

Недвижимость и автомобили покойного Давыденко были записаны на его гражданскую жену. Аграрный бизнес – на старую мать.

Давыденко также был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

Советник Авакова отреагировал на изнасилование копами в Кагарлыке

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что именно из-за таких полицейских, как в Кагарлыке, у украинцев складывается негативное впечатление о всей системе. И заверил, что называть всех полицейских преступниками – неправильно.

"Конечно, это все очень обидно, грустно и вызывает много негативных эмоций. Так иногда случается, что в любой коллектив, и я сейчас говорю не только о полиции, попадают такие паршивые овцы, из-за которых всю систему общество воспринимает, как врага", – отметил Мартыненко.

Подробнее о реакции советника Авакова – читайте здесь

Изнасилование в Кагарлыке: главное