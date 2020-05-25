Паршивые овцы, – советник Авакова отреагировал на изнасилование копами в Кагарлыке

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что именно из-за таких полицейских, как в Кагарлыке, у украинцев складывается негативное впечатление о всей системе. И заверил, что называть всех полицейских преступниками – неправильно.

Об этом он сказал в эфире программы "После всего" на 24 канале и объяснил, что Нацполиция делает все для того, чтобы таких случаев больше не было.

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"Конечно, это все очень обидно, грустно и вызывает много негативных эмоций. Так иногда случается, что в любой коллектив, и я сейчас говорю не только о полиции, попадают такие паршивые овцы, из-за которых всю систему общество воспринимает, как врага", – отметил он.

По его словам, руководство Нацполиции и полиции области сразу отреагировало на этот инцидент. И подчеркнул, что именно полицейские собирали первоочередные доказательства и задерживали, а уже после того передавали в ГБР.

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