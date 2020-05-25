Паршивые овцы, – советник Авакова отреагировал на изнасилование копами в Кагарлыке
Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что именно из-за таких полицейских, как в Кагарлыке, у украинцев складывается негативное впечатление о всей системе. И заверил, что называть всех полицейских преступниками – неправильно.
Об этом он сказал в эфире программы "После всего" на 24 канале и объяснил, что Нацполиция делает все для того, чтобы таких случаев больше не было.
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"Конечно, это все очень обидно, грустно и вызывает много негативных эмоций. Так иногда случается, что в любой коллектив, и я сейчас говорю не только о полиции, попадают такие паршивые овцы, из-за которых всю систему общество воспринимает, как врага", – отметил он.
По его словам, руководство Нацполиции и полиции области сразу отреагировало на этот инцидент. И подчеркнул, что именно полицейские собирали первоочередные доказательства и задерживали, а уже после того передавали в ГБР.
Изнасилование в Кагарлыке: главное
- 26-летняя женщина заявила об избиении и изнасиловании в полицейском участке.
- Копы вызвали женщину в отделение в качестве свидетеля. Вечером заковали ее в наручники, затем, чтобы запугать, несколько раз выстрелили из пистолета у нее над головой. После чего изнасиловали.
- В это время в отделении находился еще один задержанный человек. Чтобы он молчал об увиденном, полицейские его начали пытать: надели на него противогаз и били дубинками по голове. Мужчине тоже угрожали изнасилованием.
- После полицейских побоев врачи установили у него перелом ребер и носа.
- Когда изнасилованная девушка после посещения полиции обратилась к врачам, то те сообщили об этом в полицию.
- Правоохранители уже задержали начальника сектора криминальной полиции Кагарлицкого райотдела Николая Кузива и оперуполномоченного Сергея Сулиму.
- Руководство Национальной полиции заявило, что уже расформировало Кагарлицкий райотдел, а его сотрудников отправит на переаттестацию.