Паршиві вівці, – радник Авакова відреагував на зґвалтування копами в Кагарлику
Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що саме через таких поліцейських, як у Кагарлику, в українців складається негативне враження про всю систему. Та запевнив, що називати всіх поліцейських злочинцями – неправильно.
Про це він сказав в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі та пояснив, що Нацполіція робить все для того, щоб таких випадків більше не було.
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"Звичайно, це все дуже прикро, сумно та викликає багато негативних емоцій. Так іноді стається, що в будь-який колектив, і я зараз говорю не лише про поліцію, потрапляють такі паршиві вівці, через яких всю систему суспільство сприймає, як ворога", – зазначив Мартиненко.
За його словами, керівництво Нацполіції та поліції області відразу відреагувало на цей інцидент. Та наголосив, що саме поліцейські збирали першочергові докази і затримували, а вже після того передавали у ДБР.
Зґвалтування у Кагарлику: головне
- 26-річна жінка заявила про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку.
- Копи викликали жінку до відділку як свідка. Ввечері закували її у наручники, потім, щоб залякати кілька разів вистрілили з пістолета у неї над головою. Після чого, і зґвалтували.
- В цей час у відділку перебував ще один затриманий чоловік. Щоб він мовчав про побачене, поліцейські його стали катувати: вдягли протигаз та бити кийками по голові. Чоловіку теж погрожували зґвалтуванням.
- Після поліцейських побоїв лікарі встановили у нього перелом ребер та носу.
- Коли зґвалтована дівчина після відвідин поліції звернулася до лікарів, то ті повідомили про це у поліцію.
- Правоохоронці вже затримали начальника сектору кримінальної поліції кагарлицького райвідділку Миколу Кузіва та оперуповноваженого Сергія Сулиму.
- Керівництво Національної поліції заявило, що вже розформувало Кагарлицький райвідділок, а його співробітників відправить на переатестацію.