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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Паршиві вівці, – радник Авакова відреагував на зґвалтування копами в Кагарлику

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Володимир Мартиненко
Володимир Мартиненко / МВС

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що саме через таких поліцейських, як у Кагарлику, в українців складається негативне враження про всю систему. Та запевнив, що називати всіх поліцейських злочинцями – неправильно.

Про це він сказав в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі та пояснив, що Нацполіція робить все для того, щоб таких випадків більше не було.

Більше про це Били і стріляли над головою: з'явилися деталі зґвалтування жінки поліцейськими

"Звичайно, це все дуже прикро, сумно та викликає багато негативних емоцій. Так іноді стається, що в будь-який колектив, і я зараз говорю не лише про поліцію, потрапляють такі паршиві вівці, через яких всю систему суспільство сприймає, як ворога", – зазначив Мартиненко.

За його словами, керівництво Нацполіції та поліції області відразу відреагувало на цей інцидент. Та наголосив, що саме поліцейські збирали першочергові докази і затримували, а вже після того передавали у ДБР.

Зґвалтування у Кагарлику: головне

  • 26-річна жінка заявила про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку.
  • Копи викликали жінку до відділку як свідка. Ввечері закували її у наручники, потім, щоб залякати кілька разів вистрілили з пістолета у неї над головою. Після чого, і зґвалтували.
  • В цей час у відділку перебував ще один затриманий чоловік. Щоб він мовчав про побачене, поліцейські його стали катувати: вдягли протигаз та бити кийками по голові. Чоловіку теж погрожували зґвалтуванням.
  • Після поліцейських побоїв лікарі встановили у нього перелом ребер та носу.
  • Коли зґвалтована дівчина після відвідин поліції звернулася до лікарів, то ті повідомили про це у поліцію.
  • Правоохоронці вже затримали начальника сектору кримінальної поліції кагарлицького райвідділку Миколу Кузіва та оперуповноваженого Сергія Сулиму.
  • Керівництво Національної поліції заявило, що вже розформувало Кагарлицький райвідділок, а його співробітників відправить на переатестацію.
Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Поліція Зґвалтування у Кагарлику Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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