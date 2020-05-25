Паршиві вівці, – радник Авакова відреагував на зґвалтування копами в Кагарлику

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що саме через таких поліцейських, як у Кагарлику, в українців складається негативне враження про всю систему. Та запевнив, що називати всіх поліцейських злочинцями – неправильно.

Про це він сказав в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі та пояснив, що Нацполіція робить все для того, щоб таких випадків більше не було.

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"Звичайно, це все дуже прикро, сумно та викликає багато негативних емоцій. Так іноді стається, що в будь-який колектив, і я зараз говорю не лише про поліцію, потрапляють такі паршиві вівці, через яких всю систему суспільство сприймає, як ворога", – зазначив Мартиненко.

За його словами, керівництво Нацполіції та поліції області відразу відреагувало на цей інцидент. Та наголосив, що саме поліцейські збирали першочергові докази і затримували, а вже після того передавали у ДБР.

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