Як в старі часи при Януковичі: експерт розповів про систему роботи поліції
Про ситуацію в поліції, самогубство Давиденка та позицію радника Авакова – в ефірі розповіли засновник управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Валерій Кур, експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін, голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко, член групи "Довіра" Сергій Шахов.
Про повернення старої та страшної системи поліції розповів у прямому ефірі на 24 каналі засновник управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Валерій Кур.
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Він повідомив, що зараз повертається "палочна система" і тепер всі в неї зав'язані. Адже, якщо раптом допустять у себе злочин, то не зможуть піти у відпустки чи отримати бодай щось, поки його не розкриють. Але от якими вже методами – не говориться.
Вони (поліцейські – 24 канал) розуміють, що умовно виконують директиву політичного керівництва. "Хто виграє? Я доведу". І не важливо як. Адже навпаки буде підвищення в званні. Вони починають зв'язуватися круговою порукою,
– повідомив Валерій Кур.
Він заявив, що були обіцяні спостереження з камер, які мали встановити в кожному райвідділку. На них з бюджету виділили для технічного оснащення мільярди гривень. Аби ДБР та прокуратура бачили, хто увійшов, скільки людей зайшло зі слідчим, чутно було кожен звук. Цього всього нема. Зараз все вирішується як в старі часи при Януковичі, ніякої відмінності нема.
"Залякані не тільки люди, а навіть працівники. Я впевнений, що там є чудові, порядні професіонали. Ви знаєте, як сьогодні в колектив приходить нова людина? Йому кажуть: "Ми в команді працюємо, ти нам не впишешся, зрозумів?". Й перевіряють ледь не "по пацанських" злочинних поняттях. Або звільняйся і йди, або разом в команді. Принципи ті ж, як і у Януковича", – додав Валерій Кур.
Про самогубство Давиденка
Усі, з ким Давиденко працював, стверджують, що це було вбивство. Про це розповів народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов.
За його словами, у нардепа не було підстав для самогубства, навпаки – мав багато планів на майбутнє.
"У нього не було боргів, ніякої хвороби не було. Він сім'янин, мав 2 дочки. Нещодавно ми з ним говорили й про політичне майбутнє: як треба розвивати село, підтримувати малий та середній бізнес. Він був політично потужною людиною зі стрижнем всередині. І справедливий, добрий, взагалі ні з ким не сварився", – сказав Шахов.
Більше про позицію нардепа із групи "Довіра" Сергій Шахов щодо самогубства Давиденка – читайте тут.
Валерій Давиденко: факти з біографії
- Валерій Давиденко народився 16 березня 1973 року. Він давно в українській політиці. В часи Януковича він був заступником міністра АПК в уряді Азарова.
- Після Майдану обрався народним депутатом і увійшов у фракцію БПП. На виборах 2019 року пройшов до Ради як самовисуванець від Чернігівської області. Згодом вступив до депутатської групи "Довіра".
- Нерухомість та автомобілі покійного Давиденка були записані на його цивільну дружину. Аграрний бізнес – на стару матір.
- Давиденко також був членом комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, член груп з міжпарламентських зв'язків з Чехією, Угорщиною, Бразилією, Еміратами та Аргентиною.
Радник Авакова відреагував на зґвалтування копами в Кагарлику
Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що саме через таких поліцейських, як у Кагарлику, в українців складається негативне враження про всю систему. Та запевнив, що називати всіх поліцейських злочинцями – неправильно.
"Звичайно, це все дуже прикро, сумно та викликає багато негативних емоцій. Так іноді стається, що в будь-який колектив, і я зараз говорю не лише про поліцію, потрапляють такі паршиві вівці, через яких всю систему суспільство сприймає, як ворога", – зазначив Мартиненко.
Детальніше про реакцію радника Авакова – читайте тут
Зґвалтування у Кагарлику: головне
- 26-річна жінка заявила про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку.
- Копи викликали жінку до відділку як свідка. Ввечері закували її у наручники, потім, щоб залякати кілька разів вистрілили з пістолета у неї над головою. Після чого, і зґвалтували.
- В цей час у відділку перебував ще один затриманий чоловік. Щоб він мовчав про побачене, поліцейські його стали катувати: вдягли протигаз та бити кийками по голові. Чоловіку теж погрожували зґвалтуванням.
- Після поліцейських побоїв лікарі встановили у нього перелом ребер та носу.
- Коли зґвалтована дівчина після відвідин поліції звернулася до лікарів, то ті повідомили про це у поліцію.
- Правоохоронці вже затримали начальника сектору кримінальної поліції кагарлицького райвідділку Миколу Кузіва та оперуповноваженого Сергія Сулиму.
- Керівництво Національної поліції заявило, що вже розформувало Кагарлицький райвідділок, а його співробітників відправить на переатестацію.