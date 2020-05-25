Як в старі часи при Януковичі: експерт розповів про систему роботи поліції

Про ситуацію в поліції, самогубство Давиденка та позицію радника Авакова – в ефірі розповіли засновник управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Валерій Кур, експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін, голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко, член групи "Довіра" Сергій Шахов.

Про повернення старої та страшної системи поліції розповів у прямому ефірі на 24 каналі засновник управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Валерій Кур.

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Він повідомив, що зараз повертається "палочна система" і тепер всі в неї зав'язані. Адже, якщо раптом допустять у себе злочин, то не зможуть піти у відпустки чи отримати бодай щось, поки його не розкриють. Але от якими вже методами – не говориться.

Вони (поліцейські – 24 канал) розуміють, що умовно виконують директиву політичного керівництва. "Хто виграє? Я доведу". І не важливо як. Адже навпаки буде підвищення в званні. Вони починають зв'язуватися круговою порукою,

– повідомив Валерій Кур.

Він заявив, що були обіцяні спостереження з камер, які мали встановити в кожному райвідділку. На них з бюджету виділили для технічного оснащення мільярди гривень. Аби ДБР та прокуратура бачили, хто увійшов, скільки людей зайшло зі слідчим, чутно було кожен звук. Цього всього нема. Зараз все вирішується як в старі часи при Януковичі, ніякої відмінності нема.

"Залякані не тільки люди, а навіть працівники. Я впевнений, що там є чудові, порядні професіонали. Ви знаєте, як сьогодні в колектив приходить нова людина? Йому кажуть: "Ми в команді працюємо, ти нам не впишешся, зрозумів?". Й перевіряють ледь не "по пацанських" злочинних поняттях. Або звільняйся і йди, або разом в команді. Принципи ті ж, як і у Януковича", – додав Валерій Кур.

Про самогубство Давиденка

Усі, з ким Давиденко працював, стверджують, що це було вбивство. Про це розповів народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов.

За його словами, у нардепа не було підстав для самогубства, навпаки – мав багато планів на майбутнє.

"У нього не було боргів, ніякої хвороби не було. Він сім'янин, мав 2 дочки. Нещодавно ми з ним говорили й про політичне майбутнє: як треба розвивати село, підтримувати малий та середній бізнес. Він був політично потужною людиною зі стрижнем всередині. І справедливий, добрий, взагалі ні з ким не сварився", – сказав Шахов.

Більше про позицію нардепа із групи "Довіра" Сергій Шахов щодо самогубства Давиденка – читайте тут.

Валерій Давиденко: факти з біографії

Валерій Давиденко народився 16 березня 1973 року. Він давно в українській політиці. В часи Януковича він був заступником міністра АПК в уряді Азарова.

Після Майдану обрався народним депутатом і увійшов у фракцію БПП. На виборах 2019 року пройшов до Ради як самовисуванець від Чернігівської області. Згодом вступив до депутатської групи "Довіра".

Нерухомість та автомобілі покійного Давиденка були записані на його цивільну дружину. Аграрний бізнес – на стару матір.

Давиденко також був членом комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, член груп з міжпарламентських зв'язків з Чехією, Угорщиною, Бразилією, Еміратами та Аргентиною.

Радник Авакова відреагував на зґвалтування копами в Кагарлику

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що саме через таких поліцейських, як у Кагарлику, в українців складається негативне враження про всю систему. Та запевнив, що називати всіх поліцейських злочинцями – неправильно.

"Звичайно, це все дуже прикро, сумно та викликає багато негативних емоцій. Так іноді стається, що в будь-який колектив, і я зараз говорю не лише про поліцію, потрапляють такі паршиві вівці, через яких всю систему суспільство сприймає, як ворога", – зазначив Мартиненко.

Детальніше про реакцію радника Авакова – читайте тут

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