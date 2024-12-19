Старый фантазер – Зеленский ответил на слова Путина о "стамбульских соглашениях"

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной возможны на базе соглашений, о которых говорили в Стамбуле еще в 2022 году. В них был перечень абсурдных условий о денацификации, демилитаризации и сокращении украинской армии.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе отметил, что никаких Стамбульских соглашений никогда не существовало. Были только ультиматумы России и ответ Украины на них, передает 24 Канал.

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Украину хотели лишить независимости

По словам президента, Украина не подписывала никаких соглашений с Россией. Действительно в первые недели войны состоялись переговоры представителей двух стран, но там россияне выдвинули только очередные ультиматумы.

Их "гонцы" в разных направлениях, используя различные источники, показывали нам детали этого ультиматума. Этих "гонцов" в Украине нет, они уже побежали в Россию или за границу,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина не согласилась на ультиматум России. Далее страна-агрессор попыталась делать следующие шаги, несколько смягчала свои позиции. Состоялись определенные встречи в Беларуси и в Турции, но там украинские представители ничего не подписывали, никаких соглашений не существовало. Был только ответ на ультиматум России.

Он (Путин – 24 Канал) просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление в сторону России, лишить нас независимости. И этот человек говорит, что это какие-то соглашения. Просто старый фантазер. Он живет в каком-то своем мире. В своем аквариуме,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

К слову, Президент также сказал, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта без гарантий безопасности. Нам нужен устойчивый мир, которого не хочет Россия. Поэтому завершение войны возможно, если Украине гарантируют безопасность.