Старый хорошо знакомый МиГ-31К: в Воздушных силах рассказали о причинах масштабной тревоги

По всей Украине на 17 декабря объявили воздушную тревогу. В ВСУ рассказали о ее причинах.

Представитель командования Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат во время телевизионного марафона "Единственные новости" рассказал о причинах масштабной тревоги 17 декабря. Об этом пишет 24 канал.

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Какую угрозу может нести МиГ-31К

Он отметил, что в Украине объявлена воздушная тревога из-за "доброго знакомого МиГ-31К", который является носителем ракет типа "Кинжал". По его словам, эти истребители не так давно покинули территорию Беларуси, но несколько дней назад вернулись обратно.

Они совершают патрульные полеты, контролируя небо над Беларусью, залетая на территорию России.

По информации Игнат, полет МиГ-31К длится около полутора часов.

МиГ-31К является носителем ракеты "Кинжал", которую россияне называют гиперзвуковой. На самом деле это тот же "Искандер", но воздушного базирования,

– отметил Игнат.

МиГ-31 – это советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Этот двухместный и сверхзвуковой самолет, разработанный в 1970-х годах отдельным конструкторским бюро №155

Он также подчеркнул, что сейчас в Украине нет средств, которые могли бы эффективно сбивать ракеты такого типа. Каждый истребитель может нести одну такую ракету, добавил спикер.

Отметим, что масштабная воздушная тревога была объявлена в 11:37. Она продолжалась до 13:06.

Массированная ракетная атака 16 декабря

Российские захватчики 16 декабря в очередной раз нанесли массированную ракетную атаку по Украине. В частности, российские ракеты поразили девять объектов энергетической инфраструктуры и несколько жилых домов в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО Украины сбили 60 из 76 российских ракет.

На этот раз главной целью оккупантов был Киев. Россияне выпустили около 40 ракет по столице. Из них силами ПВО было уничтожено 37 человек.

, что Юрий Игнат как раз отмечал, что полет МиГ-31К длится около полутора часов.