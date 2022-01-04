Стать игроком, – Климкин сказал, как Украине победить в войне с Россией

Для того, чтобы Украина в 2022 году вышла победительницей в войне с Россией стране нужно стать игроком. Речь идет о совместной "игре" с другими государствами.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Украина должна привлечь партнеров.

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Несколько ошибок – повышение ставок, – Климкин

Климкин отметил, что Украина должна вместе с друзьями-партнерами играть в свою игру. Выполнять то, что обещали. "То, что мы не хотим и не можем выполнить. Вопрос уважения и доверия сейчас нам очень вредит", – добавил он.

Если мы (Украина – 24 канал) здесь совершим несколько ошибок, повышения ставок почти не избежать,

– подчеркнул экс-министр.

По его мнению, Украина прежде всего не должна давать слабину, которую Владимир Путин может использовать. Если так будет, то 2022 год пройдет относительно спокойно.

Поддержка мира в случае эскалации: кратко

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия создала наибольшую угрозу в Восточной Европе за последние 30 лет. Он уверен, что международное сообщество имеет достаточно инструментов, чтобы помешать агрессии со стороны России.

США и ЕС выразили обеспокоенность на фоне вероятных угроз. Они пригрозили Кремлю жесткими санкциями. В частности, говорится об отключении от SWIFT.

Правда, по информации СМИ, Евросоюз затягивает с введением жестких санкций, надеясь на дипломатию.

Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны количество жертв может достичь миллионов. Президент напомнил, что численность украинского войска в разы меньше российской армии.

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