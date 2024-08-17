Бывший глава британского правительства Борис Джонсон выразил большое восхищение операцией Вооруженных Сил Украины в Курской области. Он отметил, что такой "рывок" наших Сил обороны напоминает о недооценке украинцев.

Собственно, об этом говорится в его статье в таблоиде Daily Mail, которая была опубликована в пятницу, 16 августа. Добавим, что публикация Джонсона была обнародована под ярким заголовком "После недели тактического блеска Украина наконец может положить конец этой войне".

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Джонсон написал в своей статье о недооценке украинцев

По словам Джонсона, глава Кремля Путин, когда начинал свое вторжение, "даже в самых страшных кошмарах не мог представить, что однажды в Россию войдут украинские танки или примерно за неделю они захватят больше территории, чем россияне захватили за год – более 1000 квадратных километров", а также что ему придется эвакуировать сотни тысяч российских жителей и платить им из-за этого по 90 фунтов стерлингов.

Бывший британский премьер пишет, что "молниеносный прорыв" Вооруженных Сил Украины в Курской области "напоминает нам о ключевой истине войны – мы с самого начала недооценивали украинцев".

Он заявил, что было недооценивание смелости украинцев – нашей готовности "делать то, что люди считали невозможным".

И мы хронически недооценивали их (украинцев – 24 Канал) чистую ярость к российскому захватчику – глубокую жажду в украинских сердцах изгнать войска Путина с каждого клочка украинской земли. Поэтому, ради Бога, можно нам наконец прекратить молоть языками, отбросить бессмысленную путинофобию и дать украинцам инструменты, в которых они действительно нуждаются, чтобы довести дело до конца; и под этим я имею в виду надлежащее разрешение использовать инструменты, которые мы уже предоставили,

– говорится в статье Джонсона.