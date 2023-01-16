Медведчук написал статью об Украине и интересах России: какой месседж продвигает
Кум Путина Медведчук написал статью по Украине. В ней все российские нарративы, и она рассчитана для пророссийских украинцев, которых, к сожалению, еще достаточно в нашем государстве.
Такое мнение 24 Каналу озвучил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Глава СНБО Украины Алексей Данилов сказал, что у Медведчука, ОПЗЖ "руки по локоть в крови".
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Российский нарратив о 2 сортах украинцев
Денисенко рассказал, что Медведчук в своей статье повторил российские нарративы, известные с 2004 года. Вроде бы существует 2 сорта украинцев. Есть миролюбивый юго-восток и есть запад и центр Украины, желающие войны. Медведчук делает ставку именно на этот миролюбивый юго-восток.
Теперь он будет продвигать "партию мира". Вокруг этого будут строить информационную кампанию в ближайшую неделю. Но им ничего не удастся, потому что как всегда они все украдут,
– отметил советник министра внутренних дел.
Он добавил, что, как пример, хотели оживить мертвые телеграммы каналы Шария и будто там куча подписчиков, но потом оказалось, что там воруют деньги владельца.
Денисенко о том, какой месседж продвигает Медведчук в своей статье: смотрите видео
Статья Медведчука не для Запада, а для Украины
По словам советника министра внутренних дел, статья Медведчука рассчитана не на западную аудиторию, а именно на украинскую. К сожалению, среди украинцев еще остается 7% – 8% пророссийских. Это сигнал для них. Россияне считают, что есть и те, кто сейчас боится высказать свою пророссийскую позицию, а она у них осталась.
"Я не удивлюсь, такая информация проходила, что они в ближайшее время создадут ПВК Медведчука и будут пытаться создавать власовскую армию, когда "праведные миролюбивые украинцы" будут с оружием в руках защищать право на мир от "ужасного запада, навязывающего нам войну" , – подчеркнул Денисенко.
Как он отметил, статья Медведчука – часть информационной войны исключительно для украинцев. Там нет ничего для Запада вообще. Это исключительно для украинской аудитории.
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