Удар по Одессе: МИД осудило публикацию NYT, где россия якобы не срывала "зерновое соглашение"

В Министерстве иностранных дел возмутились из-за статьи The New York Times по поводу удара россиян по порту Одессы. Спикер ведомства назвал ее "провокативной".

Напомним, что американское издание опубликовало статью о том, что россияне фактически не нарушили "зерновое соглашение", когда запустили ракету по порту. При этом NYT сослалось на источники в ООН.

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МИД обращался в ООН из-за статьи NYT

В статье говорилось о том, что россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не вовлечены в экспорт зерна. Представитель МИД Олег Николенко отметил, что такая позиция его очень удивила. Ведь перед этим генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрелы Одесского порта. Кроме того, международное сообщество заявило, что кремль нарушил свои обязательства по обеспечению безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерна.

Поэтому МИД обратился к руководству ООН за разъяснениями. Организация заверила ведомство, что неофициальный комментарий неназванного источника американского издания не показывает позиции ООН. Ведь его демонстрирует только заявление генсекретаря.

Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано преднамеренно или непреднамеренно – вопрос открытый,

– отметил Николенко.

Что этому предшествовало

22 июля Украина и россия подписали отдельные договоры с Турцией и ООН по безопасному вывозу украинского зерна из портов. Уже на следующее утро российская армия выпустила ракеты по порту в Одессе, возле которого и было расположено зерно. Это при том, что кремль обязался обеспечить безопасность портов.

К счастью, зерно не пострадало, и наше государство готовится экспортировать его.

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