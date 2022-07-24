Нагадаємо, що американське видання опублікувало статтю про те, що росіяни фактично не порушили "зернову угоду", коли запустили ракету по порту. При цьому NYT послалося на джерела в ООН.

До теми Цинізм зашкалює: у кремлі підтвердили удар по Одесі після підписання "зернової угоди"

МЗС зверталося в ООН через статтю NYT

У статті мовилося про те, що росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не залучені до експорту зерна. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що така позиція його дуже здивувала. Адже перед тим генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл Одеського порту. Крім того, міжнародна спільнота заявила, що кремль порушив свої зобов'язання щодо забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зерна.

Через це МЗС звернулося до керівництва ООН за роз'ясненнями. Організація запевнила відомство, що неофіційний коментар неназваного джерела американського видання не показує позицію ООН. Адже її демонструє лише заява генсекретаря.

От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено зумисно або незумисно – питання відкрите,

– зазначив Ніколенко.

Що цьому передувало

22 липня Україна та росія підписали окремі договори з Туреччиною та ООН щодо безпечного вивезення українського зерна з портів. Вже зранку наступного дня російська армія випустила ракети по порту в Одесі, біля якого й було розташоване зерно. Це при тому, що кремль зобов'язався гарантувати безпеку портів.

На щастя, зерно не постраждало й наша держава готується експортувати його.

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