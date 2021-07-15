Фальсификатор истории: где, как и почему Путин наврал в скандальной статье

Президент России Путин в ходе "прямой линии" 30 июня пообещал написать статью "об историческом единстве украинцев и русских". Через 2 недели она наконец появилась на сайте Кремля. В этой "простыне" на 40 тысяч знаков собран весь концентрированный великодержавный нарратив государства-агрессора.

Статья Путина больше напоминает реферат студента-первокурсника из ПТУ, который наощупь искал что-то по теме и нашел старый учебник, информация в котором уже давно не актуальна и устарела, но ему об этом не сообщили.

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На самом деле это не так и за написанием статьи стоял, видимо, большой авторский коллектив, который насыщал "текст Путина" фактами и смыслами.

В таком случае ситуация еще трагичнее, ведь статья не выдерживает никакой критики, является слабой и откровенно фальшивой. Единственный позитив – Путин "выучил" украинский и подал статью на двух языках. Собственно, этот факт уже является исчерпывающим для темы о якобы одном народе.

На этом можно было и остановиться, но в статье собрано еще немало интересных примеров российской великодержавной пропаганды и идеологических диверсий, которые требуют анализа и оценки. Давайте же рассмотрим их в формате фактчекинга. Шаг за шагом.

Статья Путина – что это было:

Средневековье

Цитата Путина:

Славянские и другие племена на громадном пространстве – от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей.

Под "другими племенами" Путин скромно умалчивает о финно-угорских народах. Но именно они были основным населением европейской части будущей России, хотя и не имели отношения к славянам. Конечно, у них были свои обычаи и языки. Они сохранились и по сей день – например, в Мордовии языки народов эрзя и мокша наряду с русским являются официальными языками общения республики, правда, Москва делает все возможное для уничтожения языков так называемых "нацменьшинств" и внедрения русского.

Сейчас историки считают, что не было единого "древнерусского языка" (Путин в статье путает его с церковнославянским), а были родственные языки и диалекты славян. Именно на них говорили представители военной элиты, которые осуществляли администрирование контролируемых территорий. При этом покоренное и обложенное данью местное население говорило на других языках.

Цитата Путина:

А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор святого Владимира, который был и Новгородским, и великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство.

Крещение Руси не было одномоментным актом и насаждение православия происходило на протяжении веков. Различные племена на контролируемых Рюриковичами территориях длительное время исповедовали различные верования, а некоторые были христианами лишь номинально.

Более того, немало языческих верований осталось до сих пор, а некоторые стали частью религиозного культа христиан. Например, празднование Ивана Купала.

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Отметим, что кроме русских и украинцев христианами восточного обряда являются также, например, жители Албании, но о родстве с ними Путин статьи не писал.

Цитата Путина:

Слова Вещего Олега о Киеве: "Да будет это мать городам русским" – сохранила для потомков "Повесть временных лет".

"Повесть временных лет" – скорее литературный, чем исторический источник, а значительная его часть является легендарной. Есть большая вероятность, что князь Олег такого не говорил, а если и говорил, то имел в виду "русь" не как территорию, а как группу людей – скандинавских торговцев/военных, которые были "операторами" так называемого "пути из варяг в греки".

Цитата Путина:

Позднее, как и другие европейские государства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздробленностью. При этом и знать, и простые люди воспринимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну.

Люди тех времен не имели представлений о какой-либо "родине". Князья занимались собственными землями-вотчинами, а простые люди физически не могли воспринимать такие большие пространства. Древняя Русь была собрана из лоскутков – разных народов и племен. Все это держалось на военной силе и княжеской власти. И об "одном народе" никакой речи быть не может.

Цитата Путина:

После разрушительного нашествия Батыя, когда многие города, включая Киев, были разорены, раздробленность усилилась.

Путин пишет о монгольском разорении Киева 1240 года, но ничего не указывает о страшном разрушении столицы Руси 1169 года. А потому, что разрушили Киев князья Северной Руси во главе с сыновьями Владимиро-Суздальского князя Андрея Боголюбского. После этого позорного нападения "мать городов русских" потеряла свой статус.



Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский – инициатор разорения Киева 1169 года, реконструкция профессора Герасимова / Фото – Музей Москвы

Также не существует никакой связи между "раздробленностью" и Батыем. Кроме того, Путин подает раздробленность как нечто негативное, на самом же деле это естественный процесс, который имеет как негативные, так и положительные черты, считается прогрессивным явлением. Конечно, властителю огромной империи центробежные тенденции могут не нравиться, но это его персональные проблемы.

Цитата Путина:

Северо-Восточная Русь попала в ордынскую зависимость, но сохранила ограниченный суверенитет.

Северо-восточные княжества стали фактически частью Улуса Джучи и на многие десятилетия были вассалами Золотой Орды. Собственно на праве собирания дани для монголов и базируется возвышение Москвы, поэтому Путину лучше бы было поискать родства и братства с ордынцами.



Князь Александр Невский в Орде в условиях "ограниченного суверенитета" / Репродукция картины В. Курдюмова



"Ограниченный суверенитет" на Руси глазами С. Иванова / Репродукция картины "Баскаки"

Термин "ограниченный суверенитет" – очень осторожный и не конкретный. Он не раскрывает сути и является попыткой обмануть аудиторию.

К теме Три цитаты из статьи Путина об Украине, на которые нужно обратить внимание

Цитата Путина:

Южные и западные русские земли в основном вошли в состав Великого Княжества Литовского, которое, хочу обратить на это внимание, в исторических документах называлось Великим Княжеством Литовским и Русским.

На самом деле государство называлось Великое Княжество Литовское, Русское, Жемайтийское и других (земель).

Цитата Путина:

Представители княжеских и боярских родов переходили на службу от одного князя к другому, враждовали между собой, но и дружили, заключали союзы. На Куликовом поле рядом с великим князем Московским Дмитрием Ивановичем сражались воевода Боброк с Волыни, сыновья великого князя Литовского Ольгерда – Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. При этом свои войска на соединение с Мамаем вёл великий князь Литовский Ягайло – сын тверской княжны. Всё это – страницы нашей общей истории, отражение её сложности и многомерности.

Пример такой дружбы: деда князя Ягайло по матери убили в Орде в 1339 году по клевете московского князя Ивана Калиты.

Битва на Куликовом поле не была противостоянием с Золотой Ордой. На самом деле, московские князья участвовали в войне на стороне одного из претендентов на престол в Орде – Тохтамыша, то есть, де-факто, стали участниками "гражданской войны" как вассалы. Уже через 2 года после битвы на Куликовом поле Тохтамыш сжег Москву и напомнил о том, кто является главным.

Новое время

Цитата Путина:

Важно отметить, что и в западных, и в восточных русских землях говорили на одном языке. Вера была православной. Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление.

Об "одном языке" вы уже все поняли. Здесь Путин подменяет понятия и говорит о так называемом "церковнославянском языке", который играл роль латыни в этих землях. Именно он впоследствии станет основой для русского языка – фактически, созданного искусственно.

При этом народы так называемой Древней Руси говорили на своих языках или диалектах. От них происходят современные украинский и белорусский языки, именно поэтому белорус легко поймет украинца или поляка, но россиянин на 99% не поймет ни одного из них.

Немного о "братьях":

Когда же Путин указывает о "едином церковном руководстве", то осторожно избегает конкретики, ведь именно из-за демарша Москвы были раскол и самопровозглашение собственной церкви на базе Московской епархии.

Сейчас же этот факт Россия умалчивает и указывает на то, что когда-то было единство. А по чьей вине оно исчезло, кто раскольники – молчит.

Цитата Путина:

...образовалась "Речь Посполитая Обоих Народов" (по сути – польского и литовского).

На украинском будет "Річ Посполита" без мягкого знака. Это не было национальное объединение, как его пытается подать Путин, а сословное – в данном случае шляхты и высшей элиты. Потомки восточнославянских княжеских родов имели такие же права, как их польские или литовские коллеги.

Цитата Путина:

В прошении Войска запорожского королю Речи Посполитой в 1649 году говорилось о соблюдении прав русского православного населения, о том, чтобы "воевода Киевский был народа русского и закона греческого, чтобы не наступал на церкви божии…". Но запорожцев не услышали.

На самом же деле услышали: вместо Януша Тышкевича киевским воеводой назначили православного Адама Киселя, сенатора Речи Посполитой. В том же документе Богдан Хмельницкий заявляет, что Войско запорожское остается верноподданным.

Важно Украину нужно вернуть силой: что задумал Путин

Еще одна ошибка авторов статьи – употребление термина “запорожцы”. На самом деле здесь "Войско Запорожское" употребляется не как географическая принадлежность, а как название государственного образования, известного в истории как Гетманщина. Собственно, именно с Войском Запорожским московский царь заключал Мартовские статьи 1654 года – между прочим, на двух языках – украинском и русском.

Цитата Путина:

В ходе затяжной войны Русского государства с Речью Посполитой некоторые из гетманов, наследников Б. Хмельницкого, то "отлагались" от Москвы, то искали поддержки у Швеции, Польши, Турции. Но, повторю, для народа война носила, по сути, освободительный характер.

Вот так осторожно Путин намекает, но не пишет о Конотопской битве 1659 года, когда общее войско гетмана Выговского и крымского хана Мехмеда Четвертого разгромило великую русскую армию русских (по разным оценкам, она насчитывала более 100 000 воинов).

Конотопская битва – важная страница украинско-российских отношений:

Конотопскую битву русские очень не любят вспоминать, ведь она разрушает миф про "один народ" и "извечное стремление украинцев к воссоединению с русскими".

Так же, кстати, как и не менее славную битву под Оршей в 1514 году, когда большое московское войско было вдребезги разбито объединенным войском украинцев, белорусов, литовцев и поляков под руководством великого гетмана литовского Константина Острожского.

"Освободительный характер" – это штамп еще советской историографии. Казаки действительно легитимизировали свой статус и фактически стали новым изданием украинской шляхты. Для простого народа на самом же деле мало что изменилось, ведь вместо одних поработителей пришли другие.

Цитата Путина:

В состав Русского государства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье. Их жители воссоединились с основной частью русского православного народа. За самой этой областью утвердилось название "Малая Русь" (Малороссия).

"Малая Русь" – термин искусственный и изначально использовался в церковной переписке, когда киевские митрополиты из меркантильных интересов отказались от титулатуры "митрополит киевский, галицкий и всея Руси" и назвались "митрополитом Малой Руси".

Термин начал употребляться во времена Хмельнитчины и фигурирует в мартовских статьях 1654 года, при этом себя украинцы так не называли, а этот термин насаждался московитами. Утвердился он именно благодаря админресурсу и давлению Московии, провозгласившей себя Великой Русью. Собственно, после Переяславских соглашений московский царь начал называть себя властителем "Всея Великия и Малыя Руси".

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При этом никакой речи не может быть об одном народе – во многих источниках того времени четко разделяются украинцы и московиты.

Цитата Путина:

Название "Украина" тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово "окраина" встречается в письменных источниках ещё с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях. А слово "украинец", если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей.

Популярный тезис польской и русской историографии не выдерживает критики при детальном анализе. В упомянутом Путиным сообщении Ипатьевской летописи под 1187 годом впервые упоминается Украина в значении земель Переяславского княжества (никакая не окраина, а самое сердце Руси).

Позже в записях 13 века под "Украиной" понимаются Галичина, Волынь, а также Холмщина и Подляшье (ныне в составе Польши). В литовских и польских источниках XIV—XVII века "Украиной" называли русские земли Галиции, Волыни, Киевщины, Подолья и Брацлавщины, а в узком — территорию среднего Поднепровья.

Также совсем не как "окраина" упоминается Украина в Мартовских статьях 1654 года. Именно там царат должен был разместить военные залоги для защиты украинцев от поляков.

Что же касается толкования термина "украинец", то тут Путин пальцем ткнул в небо и попал. Сейчас украинцы действительно обеспечивают защиту восточных границ Украины от российского агрессора.

Цитата Путина:

На Правобережье, оставшемся в Речи Посполитой, реставрировались старые порядки, усилился социальный и религиозный гнёт. Левобережье, земли, взятые под защиту единого государства, напротив, стали активно развиваться. Сюда массово переселялись жители с другого берега Днепра. Они искали поддержки у людей одного языка и, конечно, одной веры.

Это очень большое преувеличение и искажение. Москва постоянно пыталась ограничить права и свободы Украины. Росло недовольство оккупантами, что выливалось и вооруженные выступления. Религиозного гнета действительно не было, но социальный никуда не делся.

За 130 лет после заключения Мартовских статей царизм фактически поглотил Украину – она лишилась независимости, а большинство ее населения – личной свободы.

В 1764 году российская императрица Екатерина Вторая упразднила должность гетмана, в следующем году на Слобожанщине был ликвидирован полковой строй, а в 1775 году царская армия разрушила Запорожскую Сечь. За 6 лет на Левобережной Украине было создано малороссийское генерал-губернаторство с общеимперским административным устройством.

3 мая 1783 года Екатерина Вторая запретила крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться с того места, на котором их застала последняя ревизия. Таким образом, украинские крестьяне, освобожденные от крепостничества в ходе Хмельнитчины, снова стали рабами. В то же время крестьяне Галичины (тогда – часть Австрийской империи), 11 месяцами ранее были освобождены от личной зависимости.

Об этом Путин не сказал ничего.

Цитата Путина:

Во время Северной войны со Швецией перед жителями Малороссии не стоял выбор – с кем быть. Мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть казаков. Люди разных сословий считали себя русскими и православными.

Именно по этой причине русские устроили 13 ноября 1708 года Батуринскую резню, когда разрушили тогдашнюю столицу Гетманщины и замордовали от 11 до 15 000 человек. Единоверцы не пожалели ни женщин, ни малых детей, ни православных храмов – все это было сделано по приказу миньона Петра Первого – князя Меньшикова.

Батуринская резня – о ней не вспомнил Путин:

Батуринская резня была не единичным проявлением садизма русских. Установленным фактом является массовое убийство русскими украинцев в Лебедине (более 900 жертв), разрушение Запорожской Сечи.

Издавна известно о постоянном своеволии и непослушании изменчивых и непокорных запорожцев. Как бунтовщики и непослушники они подлежат уничтожению и заслужили казни, – отрывок из грамоты Петра Первого от 26 июня 1709 года.

Все это происходило в рамках карательной экспедиции против украинцев, которая по приказу Петра Первого проходила в 1708–1709 годах.

Цитата Путина:

Малороссы во многом и созидали большую общую страну, её государственность, культуру, науку. Участвовали в освоении и развитии Урала, Сибири, Кавказа, Дальнего Востока.

Большинство в качестве ссыльных. В частности, был сослан в Сибирь один из лидеров Колиивщины, полковник Никита Швачка был сослан в казахские степи. Немало украинцев в ходе так называемого "освоения и развития" и погибли. Само же "освоение" по своей сути было колониальными войнами и сопровождалось массовыми фактами геноцида местного населения.

Цитата Путина:

После разделов Речи Посполитой Российская империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, которые оказались в Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи.

При этом Путин забыл добавить, что таким образом украинцы оказались в тюрьме народов – подавляющее их большинство стало крепостными и было лишено каких-либо прав.

Цитата Путина:

Интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений. Она проходила на основе общей веры и культурных традиций.

Тут опять вспомним о барщине, крепостничестве. "Нормальную" интеграцию имели лишь представители шляхты и верхушки казачества, которых приравняли к российским дворянам, но это было всего несколько процентов от украинства.

Цитата Путина:

И вновь особо отмечу – языковой близости. Так, ещё в начале XVII века один из иерархов Униатской церкви Иосиф Рутский сообщал в Рим, что жители Московии называют русских из Речи Посполитой своими братьями, что письменный язык у них совершенно одинаков, а разговорный – хоть и отличается, но незначительно. По его выражению, как у жителей Рима и Бергамо. Это, как мы знаем, центр и север современной Италии.

То есть уже не "один язык", а языковая близость? Кстати, в упомянутом Бергамо тогда говорили не на итальянском, а на бергамском диалекте восточноломбардского языка. Здесь Путин манипулирует и пытается подстроить реалии настоящего под 17 век.

В Италии тогда не было единого языка, как не было его во Франции или Германии. Были разные языки и множество диалектов. Основой современного итальянского стала так называемая "тосканская речь", которая утвердилась на всей территории Апеннин лишь в 19 веке. Похоже, в бункере просто отсутствует интернет или заблокирована википедия, поэтому Путин и пишет то, чего не понимает.

Цитата Путина:

Конечно, за многие века раздробленности, жизни в разных государствах возникли региональные языковые особенности, го́воры.

Граффити на стенах Софийского собора, что датированы 11 – 12 веками, указывают, что их авторы писали на языке, схожем с украинским. Эта речь значительно отличалась от "книжного" – церковнославянского языка, то есть одного из диалектов староболгарского, что его ввели Кирилл и Мефодий как официальный язык богослужений в 9 – 10 веке.

Цитата Путина:

Язык литературный обогащался за счёт народного.

Происхождение русского языка – вопрос до сих пор дискуссионный. Скорее всего, это искусственно навязанный покоренному населению европейской части современной России язык. Это было сделано для унификации и облегчения администрирования, то есть управления государством.

При этом русская элита русский язык презирала и общалась между собой на других языках – английском, немецком французском и т.д. Русские цари принадлежали к немецкой династии и по-русски разговаривали плоховато с ощутимым акцентом, в том числе и Александр Третий, которого так ценит Путин.

Русский царь с немецким акцентом:

Цитата Путина:

Не собираюсь ничего идеализировать. Известны и Валуевский циркуляр 1863 года, и Эмский акт 1876 года, ограничивавшие издание и ввоз из-за границы религиозной и общественно-политической литературы на украинском языке. Но здесь важен исторический контекст. Эти решения принимались на фоне драматических событий в Польше, стремления лидеров польского национального движения использовать "украинский вопрос" в своих интересах. Добавлю, что художественные произведения, сборники украинских стихов, народных песен продолжали издаваться. Объективные факты говорят о том, что в Российской империи шёл активный процесс развития малороссийской культурной идентичности в рамках большой русской нации, соединявшей великороссов, малороссов и белорусов.

Плохие поляки, которые не хотели быть рабами, оказывается, были виноваты в том, что царизм запрещал украинскую культуру и оставлял за ней лишь роль сельской и маргинальной. Русские и сейчас очень любят "потешных хохлов" и очень радуются Ани Лорак, Таисии Повалий или какому-то Дорну с Потапом.

На самом же деле "великая русская нация" существовала лишь на бумаге, народы Российской империи не были одним целым. Этот проект не удалось завершить даже большевикам, хоть они и были близки к этому.

Цитата Путина:

Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах.

Для чего было повторять тезисы мракобесов 19 века – неизвестно. Такого себе не позволял даже Жириновский.

Как бы того ни хотел Путин – наука, а точнее науки (антропология, генетика, этнография, история, лингвистика и др.) с ним не согласна.

Украинцы и белорусы – это родственные, но разные народы. Существенно отличаются от них русские – в формировании этого народа большую роль сыграли не славянские компоненты. Немало ученых сейчас вообще ставит вопрос ребром – можно ли считать русских славянами. Впрочем, это не хорошо и не плохо – просто народы разные. Это является доказанным фактом.

Цитата Путина:

С конца XIX века австро-венгерские власти подхватили эту тему – в противовес как польскому национальному движению, так и москвофильским настроениям в Галиции. В годы Первой мировой войны Вена способствовала формированию так называемого Легиона украинских сечевых стрельцов. Галичан, заподозренных в симпатиях к православию и к России, подвергали жестоким репрессиям, бросали в концентрационные лагеря Талергоф и Терезин.

Российская империя поступила зеркально. Конечно, до концентрационных лагерей тогда не додумались, но вскоре русские "догонят".

Новейшая история

Цитата Путина:

Продекларированный суверенитет оказался недолгим. Буквально через несколько недель делегация Рады подписала сепаратный договор со странами германского блока. Находившимся в тяжёлом положении Германии и Австро-Венгрии нужны были украинские хлеб и сырьё. Чтобы обеспечить масштабные поставки, они добились согласия на отправку в УНР своих войск и технического персонала. Фактически использовали это как предлог для оккупации.

Путин не вспоминает, что российская делегация во главе с Троцким согласилась на такое положение вещей, "отдала" немцам еще одних "братьев" – белорусов, а также еще немало территорий уже бывшей Российской империи. По словам Путина получается, что УНР имела какой-то выбор, на самом же деле ситуация была совсем другой – большевики пытались оккупировать Украину и утопить ее в крови. В этой ситуация УНР пришлось выбирать худшее из двух зол.

Бой под Крутами – еще одна "забытая" Путиным страница истории:

Цитата Путина:

На примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударственные образования, возникавшие на пространстве бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны и смуты.

Лучше было бы сказать: террор и массовые убийства, а также популизм и откровенный обман, что их применяли большевики, оказались более эффективными, чем демократические практики.

Цитата Путина:

Так, в начале 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская советская республика, которая обратилась в Москву с вопросом о вхождении в Советскую Россию. Последовал отказ. В. Ленин встречался с руководителями этой республики и убеждал их действовать в составе Советской Украины. 15 марта 1918 года ЦК РКП(б) прямо постановил направить на Украинский съезд Советов делегатов, в том числе из Донецкого бассейна, и создать на съезде «одно правительство для всей Украины». Территории Донецко-Криворожской советской республики в дальнейшем в основном и составили области Юго-Востока Украины.

Путин пытается выдать стратегический ход большевиков за нежелание захватывать земли. На самом же деле все было не так – так называемая "Донецко-Криворожская советская республика" была аналогом современных "ДНР"/"ЛНР", при помощи которой Ленин хотел установить контроль над всей Украиной. Что и было реализовано впоследствии.

Цитата Путина:

В 1922 году при создании СССР, одним из учредителей которого выступила УССР, после достаточно острой дискуссии среди лидеров большевиков был реализован ленинский план образования союзного государства как федерации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная "мина замедленного действия". Она и взорвалась, как только исчез страховочный, предохранительный механизм в виде руководящей роли КПСС, которая в итоге сама развалилась изнутри. Начался "парад суверенитетов".

На самом деле "федеративность" была позорной, на самом же деле СССР был унитарным государством, а так называемое "республиканское самоуправление" было введено сугубо для улучшения администрирования оккупированных территорий. Никакой политической самостоятельности "республики" не имели.

Под "руководящей ролью КПСС " стоит понимать монополию на террор. Эта диктатура стоила жизни миллионам украинцев.

Путин также обходит тот факт, что едва ли не главным инициатором "парада суверенитетов" была Россия – точнее РСФСР во главе с Ельциным, его предшественником.

Цитата Путина:

В 20–30-е годы прошлого века большевики активно продвигали политику "коренизации", которая в Украинской ССР проводилась как украинизация. Символично, что в рамках этой политики с согласия советских властей в СССР вернулся и был избран членом Академии наук М. Грушевский – бывший председатель Центральной Рады, один из идеологов украинского национализма, в своё время пользовавшийся поддержкой Австро-Венгрии.

Коренизация закончилась разгромом и массовыми репрессиями, жертвами которых стали сотни тысяч украинцев. На смену коренизации пришла жестокая русификация и преследование всего украинского.

Упомянутый выше Грушевский до того времени не дожил, но умер при странных обстоятельствах. Сейчас существует достаточно обоснованное предположение, что Грушевского убили на операционном столе.

"Руководящая роль КПСС" в действии:

Цитата Путина:

Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, – закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском.

Тезис о том, что большевики являются создателями украинства, не выдерживает никакой критики. Это очевидно всем, кто не находится в бункере. Эту чушь даже не нужно опровергать.

Цитата Путина:

В 1939 году земли, ранее захваченные Польшей, были возвращены в СССР.

Польша не захватывала земли СССР (его тогда не существовало), поэтому их невозможно было вернуть.

Под "возвращением" Путин понимает заговор Гитлера и Сталина, то есть союзнические действия, а именно – согласованное согласно пакту Молотова – Риббентропа нападение на Польшу и дальнейшее распределение сфер влияния.

Последствия "собирания земель":

Цитата Путина:

В 1940 году в УССР вошла часть Бессарабии, оккупированная Румынией в 1918 году, и Северная Буковина.

Не "вошла", а была захвачена военной силой после ультиматума и десантной операции.

Цитата Путина:

В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР – с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм.

Какие именно могут быть правовые нормы в тоталитарном государстве, где отсутствует верховенство права и законы являются ширмой? Де-факто коммунисты могли сколько угодно перекладывать куски территорий из одного кармана в другой, депортировать целые народы, осуществлять геноцид и этноцид.

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Но в случае с Крымом ситуация была продиктована экономическими факторами, а также историческими причинами. Издавна Крым населяли украинцы. Именно оно составляли большинство населения во времена Крымского ханства, о чем свидетельствуют статистические данные. Крымскотатарский народ в те времена играл господствующую роль, но численно был в меньшинстве.

Также не стоит забывать, что за Крым УССР отдали большую часть своих континентальных территорий.

Цитата Путина:

Об этом сейчас мало вспоминают, но после освобождения Закарпатья советскими войсками съезд православного населения края высказался за включение Подкарпатской Руси в РСФСР или непосредственно в СССР – на правах отдельной Карпаторусской республики. Но это мнение людей проигнорировали. И летом 1945 года было объявлено – как писала газета "Правда" – об историческом акте воссоединения Закарпатской Украины "со своей издавней родиной – Украиной".

Это откровенный реверанс в пользу союзницы Путина – современной Венгрии, ведущей ныне ползучую ассимиляцию Закарпатья.

В коротеньком абзаце Путин смешал все до кучи, конечно, не вспомнил о Карпатской Украине, которая появилась в 1939 году и тогда же была уничтожена союзниками Гитлера – мадьярами.

Цитата Путина:

Таким образом, современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.

Это полная чушь и нелепое жонглирование фактами. Также было бы интересно узнать, а что же такое "историческая Россия", где ее границы, или они ограничиваются границами средневекового московского княжества, включены ли туда захваченные земли завоеванных народов и племен?

Также вызывает вопросы термин "воссоединение", ведь известно, что Богдан Хмельницкий соглашался только на протекторат, в то время как Гетманщина сохраняла независимость. Именно с такой формулировкой украинцы давали присягу царю. И сам царь и его преемники впоследствии предали украинцев, украли их государственность и пытались ассимилировать.

Цитата Путина:

В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена.

Современная Россия является политическим потомком государства большевиков, сам Путин когда-то был ее частью и давал присягу СССР. Можно и нужно спорить и правда будет точно не на стороне Путина и его авторов, заморочили старику голову откровенным бредом.

Как развалился СССР:

Что же касается "Россия фактически была ограблена", то стоит вспомнить только, кто получил все наследство СССР, а также кто владеет этническими украинскими территориями – Брянщиной, Стародубщиной, Кубанью и тому подобное. Кто украл в 2014-м Крым?

Цитата Путина:

Работая над этой статьёй, основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых документах, которые содержат хорошо известные факты.

Так получилось, видимо, из-за того, что российские архивы закрыты (например, события Второй мировой остаются под грифом "секретно").

"Открытые документы" и "хорошо известные факты" – это замечательно, но их не нужно передергивать в собственную пользу. Также очень вредно, когда историей начинает заниматься профан, который не понимает контекста и подгоняет все под уже готовую схему. Именно этим занимается Путин и его соавторы, которых он заставил заниматься фальсификацией истории.

Современность

Цитата Путина:

Всё меняется. В том числе – страны, общества. И конечно, часть одного народа в ходе своего развития – в силу ряда причин, исторических обстоятельств – может в определённый момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением!

Но почему же Россия так не делала?

Цитата Путина:

Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание.

Во-первых, что касается персоны Собчака. Действительно, умерший при странных обстоятельствах бывший заведующий кафедры хозяйственного права Ленинградского университета может считаться авторитетом для своего бывшего студента или даже для членов тамбовской организованной преступной группировки или участников “кооператива "Озеро", но никоим образом не является светилом международного права. Его аргумент – что-то на уровне дискуссии на кухне.

Это понимает Путин, но работает по схеме "Остапа понесло". Пожалуй, российский президент сам не хочет, чтобы в его государстве применили популистскую формулу Собчака, ведь тогда Россия потеряет Калининградскую область, Курилы, часть Сахалина и Ростовской области и еще много земель, в разное время захваченных большевиками.

Оценка деятельности Путина от украинцев:

А, может, стоит пойти дальше и отдать то, что было захвачено Российской империей у Цинского Китая? Не пора ли восстановить историческую справедливость для города Хайшэньвей?

Цитата Путина:

...произвольную перекройку границ большевики, как уже отмечал, начали ещё до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей.

Россия сейчас этим "наследством" активно пользуется – стоит вспомнить только ситуацию в Нагорном Карабахе или Молдове или Центральной Азии.

Цитата Путина:

Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна.

Это, наверное, о Будапештском меморандуме и гибридной войне, которую Россия вела против Украины еще со времен Ельцина?

Цитата Путина:

Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Путин предлагает уступить суверенитет в обмен на "кормление" газом. Именно это сейчас делает Россия с Беларусью, где фактически происходит ползучая оккупация.

Цитата Путина:

Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза.

Нет ни одной страны Евросоюза, которая бы завидовала России. В противном случае российские нувориши не вывозили бы капиталы из России в ЕС.

Как думает Путин:

Цитата Путина:

Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнёрами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран.

Захват территорий и убийство украинцев доказывает, что это не совсем так.

Цитата Путина:

И наконец, по данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас – беднейшая страна Европы.

Интересно, как, по мнению Путина, на это повлияла открытая военная агрессия России? Также интересно, а сравнивал ли Путин подушный ВВП России и стран ЕС?

Цитата Путина:

Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений.

Здесь едва ли не впервые должны согласиться с автором, но заметим, чьими же стараниями и под давлением какого государства со столицей в Москве это происходило?

Цитата Путина:

Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения российскому Правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет.

Интересно, почему (сарказм)?

Цитата Путина:

По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, правда, за исключением вопроса границ. Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из неё всё, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа.

Только в конце статьи Путин вспомнил о Голодоморе, жертвами которого стали более 3 миллионов украинцев. Это действительно был геноцид, этот факт является признанным мировым сообществом, есть немало доказательств, что это подтверждают. Действительно, многие документы до сих пор тайные, но все они хранятся в России, поэтому слова Путина являются откровенным цинизмом. А также, к сожалению, воплощением российской государственной политики.

Следующие несколько тысяч знаков в статье Путина не касаются истории и являются произвольным пересказом российского искаженного видения событий в современной Украине. Россия, конечно, не признает себя как оккупанта, но это уже предмет для другого материала и отдельного фактчекинга.