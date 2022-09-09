Есть ощущение, что Остин и Милли – тоже соавторы, – Пионтковский о статье Залужного

Статья генерала Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Михаила Забродского – очень важный текст. Вероятно, неформальными соавторами публикации были министр обороны США Ллойд Остин и начальник штаба армии США Марк Милли.

Такое мнение на стриме 24 канала на ютубе высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он предполагает, что этот текст могли создать в результате совместного обсуждения между украинским и американским военным руководством. Ведь похожие тезисы, изложенные в статье Залужного, звучали в заявлениях Пентагона.

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Пионтковский отмечает, что это очень важный текст. Ведь, судя по этому материалу, заявлениям Пентагона и встречи "Рамштайн-5", видно, что США и весь Запад жестко ориентированы на победу Украины. Ранее позиция Соединенных Штатов в этом смысле была не такой четкой.

Америке нужна военная победа Украины

Пионтковский вспомнил письмо 20 высокопоставленных американских военных и дипломатов Джо Байдену, которое они написали в августе. Там подчеркивали, что Украине нужно немедленно предоставлять все оружие, необходимое для победы. Они также призвали руководство США наконец-то определиться, какова цель их помощи – военная победа Украины или поддержание определенного равновесия, недопущение эскалации.

Как ранее отмечал Пионтковский, руководство США по-разному смотрело на войну против Украины. К примеру, крыло советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана считало, что не стоит усиливать эскалацию и предоставлять Украине еще более дальнобойные виды вооружения, чтобы не провоцировать россию.

Впрочем, крыло Ллойда Остина, Марка Милли и государственного секретаря Энтони Блинкена поддерживает идею военной победы Украины. И, судя по всему, эта точка зрения победила.

В своем материале Залужный рассматривает, как дальше может развиваться война россии против Украины и как в ней победить. Один из тезисов – Украина должна получить от союзников оружие для ударов по военным объектам в глубине территории россии.

Тезисы этой статьи фактически перекликаются и с заявлениями руководителей Пентагона. Эта точка зрения Остина и Блинкена окончательно победила. Этот день, 8 августа, следует запомнить. Америка решила бороться вместе с Украиной за победу над россией, за восстановление территориальной целостности и чтобы россия никогда больше не могла повторять такую агрессию, – подчеркнул Пионтковский.

Пионтковский о статье Валерия Залужного: смотрите видео

Напомним, 7 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью, в которой изложил дальнейшее видение войны россии против Украины. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выделил важнейшие положения этого материала.