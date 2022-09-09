Таку думку на стрімі 24 каналу на ютубі висловив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він припускає, що цей текст могли створити в результаті спільного обговорення між українського та американського військового керівництва. Адже схожі тези, які викладені у статті Залужного, лунали в заявах Пентагону.

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Піонтковський наголошує, що це надзвичайно важливий текст. Адже, судячи з цього матеріалу, заяв Пентагону та зустрічі "Рамштайн-5", видно, що США та увесь Захід жорстко зорієнтовані на перемозі України. Раніше позиція Сполучених Штатів в цьому сенсі була не такою чіткою.

Америці потрібна воєнна перемога України

Піонтковський пригадав лист 20 високопоставлених американських військових та дипломатів до Джо Байдена, який вони написали у серпні. Там підкреслювали, що Україні потрібно негайно надавати усю зброю, що потрібна для перемоги. Вони також закликали керівництво США нарешті визначитися, яка мета їхньої допомоги – воєнна перемога України чи підтримка певної рівноваги, недопущення ескалації.

Як раніше зазначав Піонтковський, керівництво США по-різному дивилося на війну проти України. До прикладу, крило радника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейка Саллівана вважало, що не варто посилювати ескалацію та надавати Україні ще більш далекобійні види озброєння, щоб не провокувати росію.

Утім, крило Ллойда Остіна, Марка Міллі та державного секретаря Ентоні Блінкена підтримують ідею воєнної перемоги України. І, судячи з усього, ця точка зору перемогла.

У своєму матеріалі Залужний розглядає, як далі може розвиватися війна росії проти України та як у ній перемогти. Одна з тез – Україна має отримати від союзників зброю для ударів по військових об'єктах в глибині території росії.

Тези цієї статті фактично перекликаються і заявами керівників Пентагону. Ця точка зору Остіна та Блінкена кінцево перемогла. Цей день, 8 серпня, треба запам'ятати. Америка вирішила боротися разом з Україною за перемогу над росією, за відновлення територіальної цілісності і шоб росія ніколи більше не могла повторювати таку агресію, –

наголосив Піонтковський.

Піонтковський про статтю Валерія Залужного: дивіться відео

Нагадаємо, 7 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував статтю, в якій виклав подальше бачення війни росії проти України. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко виділив найважливіші тези цього матеріалу.