Но если бы оружие Украине предоставили раньше, то мог бы быть другой характер войны. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, международные партнеры упустили 12 месяцев. Отметим, что авторы статьи утверждают, что еще в начале наступления ВСУ "все пошло не по плану".

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"То, что нам предоставляется и предоставлялось, если бы это все было предоставлено годом ранее, то эта война имела совершенно другой характер", – подчеркнул военный эксперт.

Затяжная война

Крамаров убежден, что наши партнеры с первых месяцев полномасштабной войны России против Украины должны были понимать, что будет долгая и изнурительная война. Когда украинское государство выстояло в первый месяц, европейские страны должны были активизировать свой ВПК.

"Сейчас он сначала бы в 2023 года начал бы давать результат в виде готовой продукции, достаточного количества боеприпасов", – сказал военный эксперт.

Известно, что вторым по объему поставщиком боеприпасов для ВСУ, кроме США, является Южная Корея. Только за 41 день страна направила Украине 311 тысяч снарядов. Тем временем европейские страны за более чем полгода предоставили около 300 тысяч боеприпасов.

Возможностей было недостаточно

Говорить, что украинское контрнаступление было полностью "безуспешным" – неправильно, ведь посмотрите на потери российской армии за 6,5 месяца. Очень большие потери. Это потери в технике, в живой силе,

– подчеркнул Андрей Крамаров.

Тех возможностей, которые были у украинской армии, оказалось недостаточно, чтобы пройти очень плотную линию обороны врага.

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Что сейчас нужно ВСУ

В настоящее время украинской армии критически необходима вся номенклатура патронов – от стрелкового оружия до разных типов артиллерии и снарядов для танков. Ведь сейчас продолжается повышенная интенсивность боевых действий.

Поскольку враг активизировался абсолютно по всей линии фронта, увеличился расход боекомплекта. В настоящее время ВСУ тратят большое количество боеприпасов, чтобы сдержать оккупантов.

"Боеприпасы для нас, наверное, вопрос №1", – сказал военный эксперт.

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