Та якби зброю Україні надали раніше, то міг би бути інший характер війни. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, міжнародні партнери України пропустили 12 місяців. Зазначимо, що автори статті стверджують, що ще на початку наступу ЗСУ "усе пішло не за планом".

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"Те, що нам надається і надавалося, якби це все було надане на рік раніше, то ця війна мала абсолютно інший характер", – наголосив військовий експерт.

Затяжна війна

Крамаров переконаний, що наші партнери з перших місяців повномасштабної війни Росії проти України мали розуміти, що буде довга та виснажлива війна. Коли українська держава вистояла у перший місяць, європейські країни мали б активізувати свій ВПК.

"Зараз би він спочатку 2023 року почав би давати результат у вигляді готової продукції, достатньої кількості боєприпасів", – сказав військовий експерт.

Відомо, що другим за обсягом постачальником боєприпасів для ЗСУ, окрім США, є Південна Корея. Лише за 41 день країна направила Україні 311 тисяч снарядів. Тим часом європейські країни за понад пів року надали близько 300 тисяч боєприпасів.

Можливостей було недостатньо

Казати, що український контрнаступ був повністю "безуспішний" – неправильно, адже подивіться на втрати російської армії за 6,5 місяців. Дуже-дуже великі втрати. Це втрати в техніці, у живій силі,

– наголосив Андрій Крамаров.

Тих можливостей, які були в української армії, виявилося недостатньо, аби пройти дуже щільну лінію оборони ворога.

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Що зараз треба ЗСУ

Нині українській армії критично необхідна уся номенклатура набоїв – від стрілецької зброї до різних типів артилерії та снарядів для танків. Адже нині триває підвищена інтенсивність бойових дій. Оскільки ворог активізувався абсолютно по всій лінії фронту, збільшився розхід боєкомплекту. Нині ЗСУ витрачають велику кількість боєприпасів, аби стримати окупантів.

"Боєприпаси для нас, напевно, питання №1", – сказав військовий експерт.

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